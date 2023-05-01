Стартовала акция БРСМ «Ганаруся сваімі сімваламі». Как поучаствовать?

Новости Беларуси. Всебелорусская эстафета, посвященная Дню Государственного герба, флага и гимна «Ганаруся роднымi сімваламi», стартовала 1 мая в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней уже успели принять участие более 1 000 человек. Условия акции просты: нужно сфотографироваться с государственными символами, спеть или прослушать гимн, а фото и видео выложить в своем аккаунте в социальных сетях при этом закрепить его определенными хештегами: например, «мойсцяг», «мойгимн», «Беларусь». В рамках эстафеты БРСМ организует более 200 мероприятий. Это вело- и автопробеги, фестивали, фотоконкурсы. Самой масштабной станет акция на площади Государственного флага в Минске 14 мая.

Вероника Гудкова, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

Данный праздник очень важен для нашей страны, День Государственного герба, Государственного гимна и Государственного флага, потому что это та основа, те символы, которые позволяют нашей стране отличать себя от других. Это атрибуты независимости, главные атрибуты независимости. И молодежь их должна знать и, можно сказать, даже прославлять наши государственные символы.