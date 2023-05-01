Может ли Хэллоуин конкурировать с «Бацькавай булкой»? Ответил социолог
Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:
Вы упоминали праздники, такие как Хэллоуин и некоторые другие. Я сейчас вспоминаю, когда мы предлагаем в ходе исследований открытые вопросы, минимальное количество людей называет эти праздники. Поэтому можно говорить о том, что это попытка что-то раскручивать, что это маркетинговый ход. Но в действительности популярность минимальна и колеблется узнаваемость этих праздников на минимальном уровне.
Кирилл Казаков, СТВ:
Все-таки День святого Валентина все знают, откровенно говоря.
Анжелика Сафонова, психолог:
Я согласна, что как раз самое популярное – это День святого Валентина.
Алена Сырова, СТВ:
Все-таки я согласна с Анжеликой, что у Хэллоуина коннотация все-таки негативная.
Кирилл Казаков:
Просто на Хэллоуин не надо девушкам подарки дарить, а на День святого Валентина надо.
Николай Мысливец:
Когда мы говорили о тех памятных датах, которые здесь звучали, речь идет об их узнаваемости абсолютно всеми слоями населения. Представителями самых разных и демографических групп, и сельских, и городских жителей. Не надо забывать, что те праздники, которые мы называем, они все-таки в большей степени локализованы в рамках каких-то групп, категорий населения. Поэтому они не могут претендовать на то, чтобы быть конкурентоспособными и «Бацькавай булке», и «Вытокам».
Кирилл Казаков:
Так чего их тогда бояться? Чего бояться того же самого Дня святого Валентина.
Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Хороший праздник. Все должно быть где-то там, на эмоциях, внутри. Я хотела бы перейти к нашему празднику, 1 Мая. Это действительно тот праздник, который у меня как ребенка еще с моего детства в памяти. Я помню, когда я у папы сидела на плечах, весь мир казался таким огромным, а я все вокруг видела с его высоты. И это, действительно, сегодня на подсознательном уровне у меня в душе. Точно так же эти праздники должны передаваться нашим детям. Что плохого, что мы славим человека труда? Ведь мы прекрасно понимаем, что в развитии любого государства лежит мирный труд граждан. И пока существует мир, существует и труд.
Алена Сырова:
А я с вами соглашусь. Но у нас чем этот праздник наполнен? Раньше была какая-то демонстрация, было какое-то действо. Сейчас у нас это просто выходной. Я не говорю, что нам нужна демонстрация…
Кирилл Казаков:
Смотрите, мы о чем, 1 Мая, да и не только, очень многие наши праздники иногда не нами, не людьми, которые пытаются в нем принимать участие, навязывают, формируют общественное мнение в семье, а иногда чиновниками формируется, исходя из того контекста времени, в котором они были придуманы. То есть представьте, у нас идет 2023 год, мы берем 1 Мая, а программу этого праздника берем за 1976 год. И его вот так вот тихонечко натягиваем, отходим в сторону и говорим: это День труда. И все должны к этому относиться как?
Алена Сырова:
Подходы.
Анжелика Сафонова:
Значит надо вплетать в нашу национальность, изменять праздники, но под наше время в любом случае.
Елена Зябликова:
И люди к этому готовы.
Читайте также:
«Приходишь в кафе – все в сердечках». Каким праздником нужно заменить День святого Валентина?
«Вытокi» – это спортивные «Дожинки». Почему фестиваль от НОК стал популярным?
Николай Мысливец: «Хорошо, есть 1 Мая, но есть просто труд как основа благосостояния человека и общества»