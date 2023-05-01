Может ли Хэллоуин конкурировать с «Бацькавай булкой»? Ответил социолог

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Вы упоминали праздники, такие как Хэллоуин и некоторые другие. Я сейчас вспоминаю, когда мы предлагаем в ходе исследований открытые вопросы, минимальное количество людей называет эти праздники. Поэтому можно говорить о том, что это попытка что-то раскручивать, что это маркетинговый ход. Но в действительности популярность минимальна и колеблется узнаваемость этих праздников на минимальном уровне. Кирилл Казаков, СТВ:

Все-таки День святого Валентина все знают, откровенно говоря.

Анжелика Сафонова, психолог:

Я согласна, что как раз самое популярное – это День святого Валентина. Алена Сырова, СТВ:

Все-таки я согласна с Анжеликой, что у Хэллоуина коннотация все-таки негативная. Кирилл Казаков:

Просто на Хэллоуин не надо девушкам подарки дарить, а на День святого Валентина надо. Николай Мысливец:

Когда мы говорили о тех памятных датах, которые здесь звучали, речь идет об их узнаваемости абсолютно всеми слоями населения. Представителями самых разных и демографических групп, и сельских, и городских жителей. Не надо забывать, что те праздники, которые мы называем, они все-таки в большей степени локализованы в рамках каких-то групп, категорий населения. Поэтому они не могут претендовать на то, чтобы быть конкурентоспособными и «Бацькавай булке», и «Вытокам». Кирилл Казаков:

Так чего их тогда бояться? Чего бояться того же самого Дня святого Валентина.