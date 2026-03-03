«Зимбабве – это ворота Беларуси в Африку». Новый посол о перспективах региона

Во Дворце Независимости прошел кадровый день. Решения, которые принял Александр Лукашенко, затронули силовой блок, науку, дипломатию и местную власть. В списке 25 кандидатур, с рядом претендентов Президент провел личные встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За имидж Беларуси на внешнем контуре теперь будут отвечать Игорь Фисенко и Юрий Николайчик. Первый теперь посол в Словацкой Республике, второй – в Зимбабве. Но оба должны понимать, что задачи, стоящие перед ними, распространяются не на отдельные страны, а на регионы в целом.

Лукашенко объяснил важность сотрудничества с Зимбабве.

Оба посла настроены на работу решительно. Кому-то повезло больше, и почва для коммуникации более подготовленная. А кому-то же придется и камни пособирать. Но тем интереснее.