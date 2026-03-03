«Зимбабве – это ворота Беларуси в Африку». Новый посол о перспективах региона
Во Дворце Независимости прошел кадровый день. Решения, которые принял Александр Лукашенко, затронули силовой блок, науку, дипломатию и местную власть. В списке 25 кандидатур, с рядом претендентов Президент провел личные встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За имидж Беларуси на внешнем контуре теперь будут отвечать Игорь Фисенко и Юрий Николайчик. Первый теперь посол в Словацкой Республике, второй – в Зимбабве. Но оба должны понимать, что задачи, стоящие перед ними, распространяются не на отдельные страны, а на регионы в целом.
Лукашенко объяснил важность сотрудничества с Зимбабве.
Оба посла настроены на работу решительно. Кому-то повезло больше, и почва для коммуникации более подготовленная. А кому-то же придется и камни пособирать. Но тем интереснее.
Юрий Николайчик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве:
Зимбабве в философском смысле – это ворота Беларуси в Африку. Работа с Зимбабве стала самым успешным примером взаимодействия Беларуси со странами субсахарской Африки. И сейчас наши успешные совместные программы рекламируются уже теми успехами, которые мы достигли в Зимбабве, и вызывают интерес у других стран Африки.
Глава государства ориентировал в первую очередь на результат, что надо продолжать работу и по механизации сельского хозяйства, по образованию, развивать сотрудничество в области здравоохранения, реконструкции больниц, помощи в подготовке кадров для Зимбабве, в том числе в обучении тех людей, которые будут работать на нашей технике. Это все уже реализуется, но есть перспективные планы.
Читайте также:
Игорь Фисенко обозначил возможные перспективы сотрудничества Минска и Братиславы
Лукашенко потребовал усилить подготовку офицерского состава
Лукашенко: нам надо встряхнуть Академию наук