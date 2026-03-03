Лукашенко потребовал усилить подготовку офицерского состава

Во Дворце Независимости прошел кадровый день. Решения, которые принял Александр Лукашенко, затронули силовой блок, науку, дипломатию и местную власть. В списке 25 кандидатур, с рядом претендентов Президент провел личные встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не зная списка тех, кому в кадровый вторник предстояло по решению Президента сменить должность, но держа в уме события последнего времени: внезапную проверку Вооруженных Сил, силового блока и внезапные проверки гражданских сфер ответственности, можно было предположить, что назначения и перестановки будут нет-нет да и связаны с выводами, которые уже сделаны.

Хотя что касается военных, то им окончательную оценку еще предстоит услышать. Тем не менее сегодня, 3 марта, в кадровом составе Совбеза страны сразу два изменения. Генерал Неверовский из просто заместителя госсекретаря стал первым заместителем. А его прежнюю позицию занял уже экс-руководитель Военной академии. Главнокомандующий объяснил мотивацию. Лукашенко обновил состав руководства Госсекретариата Совета безопасности. Генерал Горбатенко по итогам закрытой части разговора с Президентом отметил, что внимание физподготовке офицеров, преимущественно будущих, на предыдущей должности уделял. В целом учение военному делу процесс не статичный.

Андрей Горбатенко, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Когда был начальником Военной академии, конечно же, скорректировал подготовку курсантов. Увеличены часы на физическую подготовку, расширен спектр нормативов, которые должны выполнять курсанты. Я думаю, что рост уровня физической подготовки не заставит себя ждать. Мы знаем проблемы, над этим работаем.

Что касается проверки, которая сейчас в разгаре, то Александр Неверовский, будучи непосредственным ее участником со стороны проверяющих, промежуточно характеризует ситуацию следующим образом. Игорь Фисенко обозначил возможные перспективы сотрудничества Минска и Братиславы.