«Не географически, а философски» – Лукашенко объяснил важность сотрудничества с Зимбабве

Обновленный состав руководства Госсекретариата Совета Безопасности, перестановки в местной вертикали власти и изменения в дипломатическом корпусе. Александр Лукашенко сегодня, 3 марта, принял ряд кадровых решений. В списке – 25 кандидатур, с частью из них глава государства провел личные встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, изменения коснулись Госсекретариата Совбеза. На вакантную должность первого заместителя государственного секретаря назначен Александр Неверовский. А на его место – заместителем госсекретаря Андрей Горбатенко, который прежде руководил Военной академией Беларуси.

При назначении Александр Лукашенко сделал акцент на главной задаче – усилении уровня подготовки военнослужащих. Проводимая проверка боеготовности Вооруженных Сил местами выявила ряд существующих пробелов. Глава государства публично обращал на это внимание, в том числе и во время инспекции контрольных мероприятий. Позиция остается принципиальной – обеспечить жесткий контроль за подготовкой армии и устранить выявленные недочеты. Лукашенко обновил состав руководства Госсекретариата Совета безопасности.

Коснулись кадровые решения и дипломатического корпуса. Представлять интересы Беларуси в Словакии теперь будет Игорь Фисенко. Еще одно назначение связано с африканским направлением. Послом в Зимбабве стал Юрий Николайчик. Африка остается важным вектором внешней политики Беларуси, а Зимбабве, по сути, – опорная точка для продвижения интересов на континенте. По итогам 2025 года товарооборот между Минском и Хараре составил чуть более 26 миллионов долларов. В предыдущие годы показатель был выше – а значит, потенциал для роста сохраняется. Задача нового посла – активизировать экономическую повестку и придать динамику двусторонней торговли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зимбабве – это не географический, а философский вход в Африку. Почему? Потому что так сложилось, что мы с ними больше всего работаем, и у нас там есть хороший результат. Мы помогли им просто получить необходимый урожай зерновых, хотя это, наверное, еще половина того, что можно. И они обеспечили себя продовольствием. Вот так потихоньку и в здравоохранении, в образовании, по другим направлениям двигаемся. Они закупают нашу технику. Мы обучаем этих ребят. Учим, как на ней работать. Учим технологиям, передаем эти технологии. И они это рассказывают по всей Африке. Поэтому это очень важная страна. И ты должен себе четко давать отчет, что там надо будет упираться и давать результат. Что касается Словакии, дружественная нам страна. Имеют свое слово. Мы, соответственно, к ним должны относиться по-человечески. С премьером Словакии, глава фактически Словацкой Республики, у меня добрые отношения. В Китае встречались с ним, обсуждали многие проблемы. Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни.