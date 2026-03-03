Коснулись кадровые решения и дипломатического корпуса. Представлять интересы Беларуси в Словакии теперь будет Игорь Фисенко. Еще одно назначение связано с африканским направлением. Послом в Зимбабве стал Юрий Николайчик. Африка остается важным вектором внешней политики Беларуси, а Зимбабве, по сути, – опорная точка для продвижения интересов на континенте.

Александр Лукашенко сегодня, 3 марта, принял ряд кадровых решений. В списке – 25 кандидатур, с частью из них глава государства провел личные встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается Словакии, то это одна из немногих стран Евросоюза, которая демонстрирует взвешенный подход и подтверждает заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной. Общаясь с журналистами, Игорь Фисенко обозначил возможные перспективы сотрудничества Минска и Братиславы – к примеру, в гуманитарной сфере, здравоохранении и образовании.

Игорь Фисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Словакии:

Конечно, после определенного перерыва нужно будет наладить работу, погрузиться в тему экономики, политических контактов, наладить отношения между торговыми палатами, агентствами по содействию экспорту. К сожалению, да, ограничения, которые ввел Европейский союз, накладывает большой отпечаток на наше сотрудничество сегодняшнее. Но, тем не менее, остаются области, в которых мы можем работать. Это и продовольствие, есть перспективы для сотрудничества и в здравоохранении, в образовании, в гуманитарной сфере.

Сегодняшние кадровые решения затронули и сферу образования. Изменения коснулись руководящего состава Белорусской государственной академии искусств – назначен ректор вуза. На повышение пошла Анастасия Колосовская, которая прежде была проректором по учебной работе.

Значительный блок решений связан с местной вертикалью власти – обновлен ряд управленческих позиций на региональном уровне: новые председатели в Столинском, Логойском райисполкомах. А также приняты решения по кандидатурам на посты глав администраций Московского и Ленинского районов Бреста.