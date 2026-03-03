Лукашенко: нам надо встряхнуть Академию наук

Во Дворце Независимости прошел кадровый день. Решения, которые принял Александр Лукашенко, затронули силовой блок, науку, дипломатию и местную власть. В списке 25 кандидатур, с рядом претендентов Президент провел личные встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если разговор с военными еще только предстоит, то с учеными уже все самое важное сказано. Предельно, четко и откровенно. Приняты и кадровые решения. Так, у руля НАН теперь уже полностью обновленная и молодая команда. Ждем результатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается нашей науки, я не скажу, что мы тут загниваем. Но то, что дает нам наука, особенно для прикладных направлений, это крайне недостаточно. Вы это прекрасно знаете, особенно ты как руководитель института.

То, что нам надо встряхнуть Академию наук, это факт. Я тоже об этом говорил. Для этого туда и направлен человек, относительно молодой, деятельный, который понимает, что от него требуется. Но один в поле не воин. Ему была поставлена задача найти таких, как вы, молодых, но опытных ребят, на которых можно опереться. Да и что тут опереться... Вместе и вперед!