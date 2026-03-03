Устойчивое развитие сферы культуры невозможно без экономической эффективности – Чернецкий

Вопросы, касающиеся планов и перспектив сферы культуры и искусства обсудили на заседании итоговой коллегии Министерства культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее работе приняли участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич и первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.

Устойчивое развитие сферы культуры невозможно без экономической эффективности, отметил министр культуры и привел такие цифры: собственные доходы организаций отрасли в 2025-м достигли 436 миллионов рублей, что на 23 % больше, чем годом ранее. Экспорт услуг составил 10 миллионов долларов. Это подтверждает востребованность нашего культурного продукта за рубежом. Увеличилась посещаемость библиотек, музеев, не теряют популярности театры.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Общеизвестно, что билетов в Большой театр сегодня нет, для меня как для директора это особая тема для размышлений. Я убеждена, что это результат и обновленной работы, новых подходов к тому, что было бы интересно публике, что сегодня витает в воздухе и должно быть. То есть какие-то серьезные произведения, достойный формат, то, что происходит не только на театральной сцене, но и в холлах театра, программы для детей, семейные программы. Это все, пожалуй, нас и поднимает на высокий уровень.

Хотя сфера культуры и искусства не является драйвером экономического роста, в ее ведении находится несомненно важная задача: духовное и нравственное воспитание сегодняшнего и будущих поколений белорусов. Сегодня в сфере культуры занято более 53 тысяч человек.