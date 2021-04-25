Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве

Владыка Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Праздник радости, напоминает нам о том, что как 2 тысячи лет тому назад Господь входил в Иерусалим, так и сейчас: во множестве люди собрались на этот праздник. Во многих регионах нашей страны часто на праздник Вербного воскресенья больше всего бывает людей, как бы в подтверждение того исторического факта, что весь Иерусалим пришел в движение, поколебался, так и у нас. И город Минск, и города и веси наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве и приготовлении к Страстной Седмице.