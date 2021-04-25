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Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве

25 апреля 2021 12:03
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Праздник посвящен событию, описанному в Евангелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве -1

В столичном храме в честь иконы Державной Божией Матери литургию возглавил владыка Вениамин – Патриарший экзарх всея Беларуси.

Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве -4

Он отметил, что этот день верующим рекомендуется провести в общении друг с другом и с Богом, подумать о своей жизни и совершить что-то доброе.

Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве -7

В целом же освятить вербы по всей стране собрались тысячи верующих. А для тех, кто не смог присутствовать на богослужении лично, была организована прямая трансляция.

«Божественный праздник – это чистота души». Православные Беларуси празднуют Вербное воскресенье

Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве -10

Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве -12

Владыка Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Праздник радости, напоминает нам о том, что как 2 тысячи лет тому назад Господь входил в Иерусалим, так и сейчас: во множестве люди собрались на этот праздник. Во многих регионах нашей страны часто на праздник Вербного воскресенья больше всего бывает людей, как бы в подтверждение того исторического факта, что весь Иерусалим пришел в движение, поколебался, так и у нас. И город Минск, и города и веси наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве и приготовлении к Страстной Седмице.

Митрополит Вениамин на праздновании Вербного воскресенья: и Минск, и города наши пришли в движение в прославлении Бога, в молитве -15

Напомним, после Вербного воскресенья начнется Страстная неделя. Во время нее принято вспоминать о последних днях жизни Сына Божьего. Завершится все Пасхой – главным христианским праздником.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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