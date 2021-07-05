Николай Щёкин: в попытке устранения Азарёнка ничего нового я не вижу

Новости Беларуси. Попытка устранения нашего коллеги и известного журналиста Григория Азаренка вызвала большой резонанс и в политологической среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Попытка устранения нашего коллеги и известного журналиста Григория Азаренка вызвала большой резонанс и в политологической среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 июля об этом скандальном факте высказался кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин. Философ и политолог отметил, что убийство журналистов – это обычная практика коллективного Запада.
Николай Щекин, кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН:
Ничего нового в попытке устранения Азаренка лично я не вижу. Все западное полушарие всегда этим занималось. Такие примерно цифры, что за последние пять лет свыше 530 журналистов были убиты в западном полушарии, в том числе и в восточном западными спецслужбами. За 2020 год минимум убито было 30 журналистов – это еще не последние цифры. А первенство сейчас в мире держит по убийству журналистов Украина – уже свыше 50 человек за эти годы.
Ну и самое скандальное, резонансное – дело Бузина. Там много еще было, тот же Шеремет. Вы помните, как обвиняли главу государства нашего, даже тут искали какие-то корни. Поэтому ничего удивительного, отработанная схема спецслужб – прежде всего США. Традиционно в Европе либо физически устраняют, либо таким образом устраняют этих журналистов. Они вроде бы остаются в живых, но уже профессиональную деятельность не ведут в принципе.
Политологи отмечают, что вновь стоит готовиться к усилению информационной войны через соцсети.
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