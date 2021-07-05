Николай Щёкин: в попытке устранения Азарёнка ничего нового я не вижу

Николай Щекин, кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН:

Ничего нового в попытке устранения Азаренка лично я не вижу. Все западное полушарие всегда этим занималось. Такие примерно цифры, что за последние пять лет свыше 530 журналистов были убиты в западном полушарии, в том числе и в восточном западными спецслужбами. За 2020 год минимум убито было 30 журналистов – это еще не последние цифры. А первенство сейчас в мире держит по убийству журналистов Украина – уже свыше 50 человек за эти годы.

Ну и самое скандальное, резонансное – дело Бузина. Там много еще было, тот же Шеремет. Вы помните, как обвиняли главу государства нашего, даже тут искали какие-то корни. Поэтому ничего удивительного, отработанная схема спецслужб – прежде всего США. Традиционно в Европе либо физически устраняют, либо таким образом устраняют этих журналистов. Они вроде бы остаются в живых, но уже профессиональную деятельность не ведут в принципе.