Александр Турчин в Березино: «Мы каждый год День Независимости встречаем в одном из таких небольших районных центров»

Новости Беларуси. Масштабные шествия, возложения цветов, концерты, народные гуляния – Минская область отпраздновала День Независимости Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Праздник традиционно получился ярким и насыщенным.
Новости Беларуси. Масштабные шествия, возложения цветов, концерты, народные гуляния – Минская область отпраздновала День Независимости Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Праздник традиционно получился ярким и насыщенным.
Каждый район подготовил для жителей и гостей свою незабываемую программу. В Крупках вспоминали военное прошлое, национальные традиции и демонстрировали достижения за годы независимости страны.
Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
Этот праздник в первую очередь дань уважения тем людям, которые во время Великой Отечественной войны отстаивали независимость нашей республики и в целом нашей страны – Советского Союза. Это дань памяти тем людям, которые выстраивали после войны, восстанавливали Республику Беларусь.
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Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
А завершающим аккордом стала патриотическая акция «Споем гимн вместе». Первые ноты областного торжества зазвучали в Березино. К нему присоединись и все районы. Минская область стала одним большим хором.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Должна память жить народа. Когда сегодня живет память, тогда мы независимы, мы тогда едины и существуем как нация. И сегодняшние празднества в Березино – это наши вновь заложенные традиции. Мы каждый год День Независимости встречаем в одном из таких небольших районных центров. Потому что все мероприятия мы, к сожалению, проводим в основном в Минске, в крупных городах, а здесь живут наши люди, которые, может, зачастую где-то и обделены такими культурными мероприятиями. Поэтому это, можно сказать, сегодня наш подарок Березино – у них сегодня 520 лет. И я думаю, это будет таким хорошим, позитивным настроем на предстоящие труды и победы.
Кульминацией праздничного вечера во всех городах центрального региона стали яркие залпы салютов и красочных фейерверков.
Каким был салют в День Независимости-2021 в Минске? Смотрите здесь.