Александр Турчин в Березино: «Мы каждый год День Независимости встречаем в одном из таких небольших районных центров»

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Должна память жить народа. Когда сегодня живет память, тогда мы независимы, мы тогда едины и существуем как нация. И сегодняшние празднества в Березино – это наши вновь заложенные традиции. Мы каждый год День Независимости встречаем в одном из таких небольших районных центров. Потому что все мероприятия мы, к сожалению, проводим в основном в Минске, в крупных городах, а здесь живут наши люди, которые, может, зачастую где-то и обделены такими культурными мероприятиями. Поэтому это, можно сказать, сегодня наш подарок Березино – у них сегодня 520 лет. И я думаю, это будет таким хорошим, позитивным настроем на предстоящие труды и победы.