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Просьба о выдаче Анжелики Агурбаш направлена в Генпрокуратуру России

05 июля 2021 13:35
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Новости Беларуси. В Генпрокуратуру России направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просьба о выдаче Анжелики Агурбаш направлена в Генпрокуратуру России-1

Собщается, что с августа 2020-го она размещала в социальных сетях сведения, направленные на возбуждение социальной вражды и розни, в том числе по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, госслужащих. Также опубликовала в сети оскорбления Президента, обвинив его в особо тяжких преступлениях.

В отношении обвиняемой санкционирована мера в виде заключения под стражу. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Беларуси.

# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Агурбаш # Фотофакт

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