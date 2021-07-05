Просьба о выдаче Анжелики Агурбаш направлена в Генпрокуратуру России

Новости Беларуси. В Генпрокуратуру России направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собщается, что с августа 2020-го она размещала в социальных сетях сведения, направленные на возбуждение социальной вражды и розни, в том числе по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, госслужащих. Также опубликовала в сети оскорбления Президента, обвинив его в особо тяжких преступлениях.

В отношении обвиняемой санкционирована мера в виде заключения под стражу. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Беларуси.