«Было очень тяжело, но молодость брала своё». Она приехала строить Светлогорск, а стала известной на весь СССР

Новости Беларуси. Одному из самых молодых белорусских городов – Светлогорску – исполняется 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В июле 1961 года городской поселок Шатилки был преобразован в город и получил новое название – Светлогорск. Само слово было призвано символизировать новую жизнь нового Полесья. Со всех концов страны в белорусскую глубинку устремились тысячи молодых парней и девушек, чтобы создавать с нуля город-мечту.

Среди них была и Елена Сладкова. Она приехала из России на запуск светлогорского «Химволокна». В итоге простая прядильщица вискозной нити стала известна на весь Советский Союз. Она одна из 983 полных кавалеров орденов Трудовой Славы. Чего стоило построить новую жизнь, из первых уст узнал Александр Добриян.

Елена Сладкова, полный кавалер ордена Трудовой Славы:

Еще не знали, как что будет. Ехали-то ехали, а как устроимся на работу, как что там… А работать надо было, у нас же денег никаких не было, помочь никто не мог.

Елена Сладкова:

К нам поступала байкальская братская целлюлоза. Листы такие большие белые и такие толстоватенькие. И они в кислоте растворяются. Из этой целлюлозы нужно было сделать, нитка чтобы была. Кислота, большой процент. Руки выбаливали-выгнивали у нас будь здоров. Каждая царапинка, кислота попала – это уже конец. Ну, не то что конец, но вообще-то очень и больно, и обидно, и как работать?

– Там же у нас привилегии. Семь с половиной лет отработаешь, и в 45 можешь идти на пенсию. Так у нас такие разумные шли.

– А у вас к 45 уже был стаж?

– Конечно. А здесь же у меня лауреат государственной премии, заслуженный работник промышленности Беларуси. А вот здесь еще ветеран труда, медаль. Вот теперь так вообще ощущаю, как не стала работать, что было очень тяжело там, но молодость брала свое. Энергия, молодость, закалка.

Александр Добриян, корреспондент:

В 1965 году, когда Елена Сладкова с будущим супругом приехали в Беларусь, история Светлогорска только начиналась. Это их поколение создало на Березине новый город фактически с нуля. Город строителей, химиков и нефтяников.

Елена Сладкова:

В то время строились дома уже, пошла стройка – город-то стал расти. И, конечно, было интересней. Все ждали расширения, квартиру получить. На таких условиях мы жили. У всех некуда детей было деть, не все же в сад могли устроить. Ну, по очереди смотрели друг другу, помогали – как-то вот так вот, общиной такой.