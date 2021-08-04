Николай Щёкин: Украина, конечно, побольше Беларуси, но я думаю, в течение полугода Лукашенко навёл бы там порядок

Новости Беларуси. В гостях авторской программы «Тайные пружины политики 2.0» философ, политолог Николай Щекин. Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Сергеевич, первый вопрос банально простой – они чего, обалдели там уже?

Николай Щекин, философ, политолог:

Григорий Юрьевич, они сошли с ума. Посмотрите, что в Украине произошло. Вдруг кого-то убили. Или не убили. Конечно, будет следствие. Я этого человека вообще не знаю. Кто он такой? Я понимаю, что он приехал в «Белорусский дом» в Украине. Давайте будем откровенно – это резидентура ЦРУ. Григорий Азаренок:

Вербовка. Григорий Азарёнок: «Остановитесь, хватит убивать людей. Зачем вам эта бойня?» Николай Щекин:

Вербовка, прокачивание денег прежде всего, причем в том числе и нашей так названной оппозиции. Более того, я думаю, что если там провести хорошее следствие, именно этот «дом» занимался в том числе и закупкой оружия, чтобы перевезти сюда. Ведь на границе (помните – в прошлом году) останавливали же машины. Григорий Азаренок:

Некоторые проникали, их брали уже здесь.

Николай Щекин:

Президент Зеленский объявил о том, заявил, что берет под личный контроль. У меня вопрос: а как с Бузиной, как с Шереметом? Как там несколько месяцев назад бизнесмена убили? А как вообще с Донбассом? Григорий Азаренок:

Вы знаете что, надо отправить туда редакторов наших змагарских Telegram-каналов. Они за 10 минут узнали, кто виноват. Пускай расследуют про Бузину, пускай за 10 минут найдут, кто Бузину убил. Николай Щекин:

КГБ. Григорий Азаренок:

Конечно. Николай Щекин:

Само собой. А вообще, вы сейчас сказали «надо их туда отправить». Вообще, им не хватает очень Президента Лукашенко. С нашим МВД и КГБ. Я думаю, Украина, конечно, побольше Беларуси, но я думаю, в течение полугода Президент Александр Григорьевич Лукашенко навел бы порядок. Украина стала отстойником, стала своего рода территорией отчуждения. Государство бандитское, террористическое. Мне жалко этих людей.

Григорий Азаренок:

Бандеровское гуляй-поле. Николай Щекин:

Более того, Григорий Юрьевич, месяц назад мы в этой студии с вами говорили (могут телезрители проверить) о том, что нужна сакральная жертва. Не получается у них на территории Беларуси. И мы говорили о том, что будет за рубежом. И первым у нас стоял Киев, вторым вопросом стояла миграция. Вот в Киеве произошло. Сейчас карусель эта начинает работать, произошло с мигрантами сегодня – я думаю, это все звенья одной цепи. Григорий Азаренок:

Конечно. Николай Щекин:

И то, что произошло на границе с Литвой… Вы знаете, сегодня со многими общался. За всех, конечно, не могу отвечать, но все, с кем я общался, в шоке просто. Это же методы фашистов. Это натравливание собак на женщин, это избиение. Я не удивлюсь, если там и другие вещи происходят. Литва превратилась в такой образцовый мини-европейский концлагерь, где можно безнаказанно все делать. Безнаказанно, потому что вы видите – европейцы молчат. Более того, уже голоса раздаются о том, что виновата якобы Республика Беларусь. Григорий Азаренок:

Я обратил внимание на комментарии змагаров, они буквально так и пишут: «Правильно сделали, что чурку завалили». Змагары вот наши.

Николай Щекин:

Я читал. Во-первых, это говорит о двойных стандартах и о лжи; во-вторых, это говорит об их отношении к темнокожим, к другому цвету кожи. Вы посмотрите, что сегодня Президент республики заявил. Во-первых, он дал указание расследовать; во-вторых, он дал указание найти родственников и обеспечить, естественно, перевоз тела. Это тоже огромная процедура и в материальном плане, и во всех отношениях, коммуникативных. Григорий Азаренок:

В исламе очень четко к этим вещам относятся. Николай Щекин:

Мы сейчас наблюдаем комплекс, который закручивается в гордиев узел проблем. Это религиозная проблема. Не удалось внутри расшатать, делают это, пытаются на нас натравить. Григорий Азаренок:

Света ездила в Америке в автокефальную эту секту. Николай Щекин:

Если выталкивают людей за границы, за пределы, причем постреливают...

Григорий Азаренок:

Причем это уже узаконили. Николай Щекин:

Узаконили, да, кстати. Григорий Азаренок:

Узаконили применение оружия, выгонять людей. Николай Щекин:

Причем с собаками гонят, а это говорит о том, что провоцируют нас на вполне адекватные, может быть, действия, может быть, на резкие действия. Но они забыли, что все 26 лет наша армия и наши погранвойска, и МВД, как и прокуратура, Следственный комитет очень хорошо уже создали и отработали свою школу, причем очень хорошую, грамотную школу. Сколько внимания глава государства обращает, особенно на погранзаставах. Григорий Азаренок:

Вот эта линия – скандал на Олимпиаде. Типичная црушная провокация, которая еще со времен Советского Союза практикуется. Я уже практически уверен, что это црушная провокация (а она, может, этого даже не понимала). Николай Щекин:

Причем на основе психологической даже слабости. Григорий Азаренок:

Могла и не понимать, но это типичное. История в Киеве и история на границе – они нагнетают к 9 августа.

Николай Щекин:

В ближайшие, я думаю, неделю-две, почему-то есть такое убеждение, а мы с вами никогда не ошибались в этом смысле, будет еще ряд провокаций. И, может быть, даже 9-го числа рискнут. Григорий Азаренок:

Как будто читаешь – и это даже не Оруэлл, это уже что-то… Вы как философ лучше знаете, какая антиутопия есть, чтобы это описать. Потому что когда украинское правительство пишет в офис Тихановской соболезнования о смерти вот этого человека – это же уже какой-то совсем запредельный маразм, это уже просто психбольница. Во что они этот мир превратили? Николай Щекин:

Я не удивлюсь, если так названную госпожу Тихановскую тоже пограничники вытолкают к нам. И Тихановская, и Латушко, и Цепкало, и та же сейчас Тимановская (хотя она ничего там не стоит) – они все ходят, по большому счету, под страхом смерти. Григорий Азаренок:

По краю. Николай Щекин:

По краю. И в любой момент может произойти, если этого сейчас будет недостаточно, то, что произошло в Украине и на границе, могут предпринять, чтобы кто-то из них тоже, скажем так, был просто уничтожен физически. И тогда уже пойдет волна очень серьезная.

Григорий Азаренок:

Ведь куда она приезжала – Англия и Америка. Это страны, которые политическими убийствами занимаются всю свою историю, с самого образования. Николай Щекин:

Во-первых, большое спасибо Байдену хочу сказать за то, что он раскрыл всю глупость, не наивность, а всю глупость вот этой девушки. Глупость просто. А может быть где-то даже тупизм, извините за такую немотивированную философскую экзотику. Григорий Азаренок:

И почему они до сих пор не поняли – не получится у них ничего сделать с Беларусью, не получится. Уже восемь этапов этой цветной революции, восемь этапов удушения и всего остального. Не получится. Почему они до сих пор бьют? Николай Щекин:

Это люди с комплексом неполноценности, интеллектуально ограниченные, к великому сожалению. Они себя в жизни не нашли, из них личность не получилась. Григорий Азаренок:

Это касается и политиков, это касается и политиков Европы. Понятно, что мы говорим – против России, понятно, что и ресурсы нужны, и все остальное. Но им, вот этим серым мышам, вот этим жалким личностям, им невыносимо, что рядом, в Европе, находится страна, где такой вот настоящий, народный, сильный государственный лидер. Как стая шакалов льва рядом с собой выносить не может.