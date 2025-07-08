Лукашенко: хозяйства, которые успевают рассчитаться и не должны государству, надо поддерживать

Развитие племенного козоводства – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко посетил Могилевскую область, где ознакомился с работой местного завода по выращиванию коз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко на ферме подарили двух коз. После осмотра фермы Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате «Заря». Незадолго до этого Комитет госконтроля выявил там проблемы в хранении кормов. На это глава государства отдельно обратил внимание местного руководства.

Главным потребителем местного козьего молока считают «Бабушкину крынку». Тут готовы перерабатывать и больше. Не стоит забывать и о чистом продукте. Кладезь полезных компонентов. Меньшее содержание лактозы, меньшая аллергенность. Тех, кого когда-то смущал специфический запах, можем обрадовать. Этот вопрос решили.

Ну какой запах? Нет тут запаха. Идеальное молоко.

– Здесь 10 % коровьего молока и 10 % козьего. В данном сыре комбинация коровьего молока и 20 % козьего.

– Но люди покупают, знают, что добавляется козье молоко?

– Конечно, мы это пишем и в названии.

– И как с продажами?

– Мы начали эту работу, наверное, с зимы, и реализация пошла. Особенности в России многие покупатели отозвали.

– То есть рынок есть, рентабельные продажи, у него рентабельность производства, и у вас рентабельность нормальная?

– Да.

– Ну вот почему не производить? Я, кстати, люблю сыр. Хороший.

В общем, сейчас козоводство в Беларуси на заре и только набирает обороты своего развития. «Зарю» сегодня изучали и с другой стороны, на примере одноименного агрокомбината. Руководит им в течение последних пяти лет эффектная, конкретная Екатерина Заровская. Судя по всему, эффективно. За прошлый год вдвое увеличили площади. И бесстрашно. Хотя кое-чего аграрий все же опасается.

Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината «Заря»:

Для меня на сегодняшний день в сельском хозяйстве самое сложное – это, наверное, погодные условия. Это то, что сегодня мы не можем предотвратить. Какой-то технологический процесс достроить, перестроить, поставить, переставить, где-то специалистов обучить, переобучить – это гораздо сегодня легче, чем справиться с погодными условиями. То есть стихия все-таки вносит свои коррективы, а здесь уже человек бессилен. А вот напора и буквально допроса от первого лица глава агрокомбината не опасалось, хотя он был детальный.

– Пропашные культуры нормально у тебя растут?

– Да, да.

– Кукуруза за два дня повылазила?

– Кукуруза, да. Мы боялись, переживали за кукурузу, потому что эта ситуация, когда холодно, жарко, мороз, но кукуруза получилась неплохая. Рапсы сохранились на 100 %, то есть мы в этом году тоже хорошую получим пшеницу. Подробности. И все же, почему озимый ячмень? Просто потому, что хотят скорее приступить к севу рапса. В этом перспектива и выгода, которую не проедают, а вкладывают в развитие. Помощи бескрайней не просят. Все, что берут у государства, отдают.