Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку к учебному году

Для родителей уже началась горячая пора. Для подготовки к школе многодетные семьи получат материальную помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице необходимо обращаться по месту учебы ребенка с определенным пакетом документов. Уже идет прием заявок. Выплаты предоставляются на каждого школьника. Размер помощи составляет 30 % от бюджета прожиточного минимума. Отметим, в столице проживают около 17 тысяч многодетных семей, и все они смогут воспользоваться такой поддержкой.