Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку к учебному году

Для родителей уже началась горячая пора. Для подготовки к школе многодетные семьи получат материальную помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице необходимо обращаться по месту учебы ребенка с определенным пакетом документов. Уже идет прием заявок. Выплаты предоставляются на каждого школьника. Размер помощи составляет 30 % от бюджета прожиточного минимума. Отметим, в столице проживают около 17 тысяч многодетных семей, и все они смогут воспользоваться такой поддержкой.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета:
К акции, поддержке семей, воспитывающих детей, по сбору их к школе традиционно присоединяются и наниматели по месту работы, и профсоюзные организации, и иные наши общественные организации. Уже традиционными акциями стали и «Портфель первоклассника», и оказание материальной помощи по месту работы и иными учреждениями.
Малообеспеченные семьи также могут оформить адресную соцпомощь. Для этого нужно обратиться в службу «Одно окно» или орган соцзащиты по месту регистрации. Дополнительно помогают благотворительные акции «Собери ребенка в школу», «Школьный ранец» и другие. Подать заявку можно в территориальных центрах соцобслуживания.