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Может ли умный дом полностью заменить человека – обсудили с экспертом

08 июля 2025 17:33
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Еще 30 лет назад, чтобы получить информацию, мы пользовались книгами и газетами. Просто звонили друг другу по стационарному телефону. Теперь достаточно одной секунды и смартфона размером с ладонь. Технологический бум дошел до того, что появился интернет вещей и даже умный дом.

О том, как гаджеты влияют на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:
Как вы считаете, умный дом сможет заменить человека в бытовых вопросах?

Может ли умный дом полностью заменить человека – обсудили с экспертом-2

Сергей Контент, специалист в области транспортной навигации:
Конечно, полностью на 100 % человека не заменит. Потому что есть банально человеческий фактор.

Юрий Святокум:
А в чем он может заменить?

Сергей Контент:
Заменить может в простых, элементарных вещах. Знаете, в такой бытовой рутине, которую никому не интересно делать. Вот, например, робот-пылесос, который может сам убирать. То есть это очень полезная технология, которая может помогать домохозяйкам. Но, например, вкусный борщ или хорошие вкусные блины робот вам не приготовит. Это может сделать только ваша девушка или жена.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Интернет

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