Григорий Азарёнок: «Остановитесь, хватит убивать людей. Зачем вам эта бойня?»

Новости Беларуси. Вокруг белорусских границ ситуация нагнетается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

Сакральная жертва в Киеве и преднамеренное зверское убийство беженца в Литве пограничниками этой страны. Эксперты видят в этом преднамеренные провокации. Григорий Азаренок с авторской программой «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

И только не говорите, что мы вас не предупреждали. Имеющий уши слышать – слышит. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Змагары, вы чувствуете это? Путило, волосы шевелятся на голове? Палыч, виски не стал комом? На вас началась охота. Западные спецслужбы грохнут любого из вас в любой момент. Сожрут и не подавятся. И повесят на нас. Вы до сих пор не поняли, что подписали себе смертный приговор? И единственное спасение для вас – СИЗО КГБ Беларуси. Только там вы будете в безопасности. Подробнее в видеоматериале. Григорий Азаренок:

Света, в прошлый раз обращался к тебе. Сделаю это снова. Ты даже не понимаешь, с кем ты встречалась. Олбрайт убила сотни тысяч сербов. Райс убила миллион иракцев. Нуланд – десятки тысяч украинцев. Они тебе мило улыбались. Это улыбка смерти. Беги домой, любыми способами беги. Они даже не подавятся вишневой косточкой, когда офицер ЦРУ доложит, что дело сделано.

Григорий Азаренок:

В Киеве умер директор «Белорусского дома». Я не знал, кто это, до понедельника. Эта фигура ничего не значила для нашей власти, никому она не нужна была. И для «беломайдана» он был абсолютно бесполезен. Живой. А вот мертвый – очень даже. И уже на трупе безумная змагарка орет: беритесь за вилы. Уже звучат призывы убивать. Жажда крови застилает глаза вампиров, в которых давно превратились бчбшники. Но это все так смешно. За полчаса путилоид и тупой сандаль уже нашли виноватых. Убийц Олеся Бузины уже шесть лет ищут. Все знают, кто это сделал, но найти не могут. Какие же вы твари лицемерные! Григорий Азаренок:

А сегодня вы, как стая умалишенных бандерлогов, бросились отмывать вашего хозяина – нацистский режим Науседы. Лесные братья убили человека. Убили в глухом лесу. Безоружного. В лучших традициях ваших предков, с удовольствием служивших Гитлеру. И тут вновь змагары предстали перед нами во всей красе. Вот что они пишут в комментариях: «Это очень хорошая новость», «А чего только одного, а не всех?», «Молодцы литовские погранцы, давно нужно было валить этих чурок. Нечего в Литву ехать. Пусть сидят в чурбостане». Вы глумились над обгоревшим ребенком, вы оплевали память погибших летчиков-героев, вы давно не люди. Вы подлые, безумные клопы. Никогда эта фашиствующая кодла не будет у власти в Беларуси.