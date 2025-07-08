К началу нового учебного года в Минске после капремонта откроются сразу три школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Ленинском районе завершается реконструкция одного из старейших учреждений образования столицы – средней школы № 4. Уже в сентябре за парты сядут 340 учеников. Сейчас полностью отремонтированы учебные классы, созданы современные мастерские для трудового обучения и оборудованы помещения для творческих кружков. После модернизации также откроются две школы в Первомайском районе – № 63 и № 115. Кроме того, обновят стадион средней школы № 170.