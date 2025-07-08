К началу нового учебного года в Минске после капремонта откроются сразу три школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Ленинском районе завершается реконструкция одного из старейших учреждений образования столицы – средней школы № 4. Уже в сентябре за парты сядут 340 учеников. Сейчас полностью отремонтированы учебные классы, созданы современные мастерские для трудового обучения и оборудованы помещения для творческих кружков. После модернизации также откроются две школы в Первомайском районе – № 63 и № 115. Кроме того, обновят стадион средней школы № 170.
Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Летнее время очень важное для подготовки учреждений образования, для укрепления материальной базы, для проведения ремонтных работ. Уникальным объектом этого лета, сдачи, будет центр технического творчества, который будет относиться к Минскому городскому дворцу детей и молодежи. Сегодня идет уже финальная стадия строительства, сдаются помещения и монтируется оборудование.
Сейчас в столичных школах продолжается прием документов в первые классы. В новом учебном году впервые сядут за парты более 20 тысяч юных минчан.