Без помощи водителя – в Мозыре тестируют беспилотный трамвай

Еще 30 лет назад, чтобы получить информацию, мы пользовались книгами и газетами. Просто звонили друг другу по стационарному телефону. Теперь достаточно одной секунды и смартфона размером с ладонь. Технологический бум дошел до того, что появился интернет вещей и даже умный дом.

Сергей Контент, специалист в области транспортной навигации:

Если говорить о сфере транспорта и автоматизации в сфере транспорта, я могу привести пример. Прямо сейчас тестируется в Мозыре беспилотный трамвай. То есть трамвай может уже ехать без помощи человека, водителя. Пока что это происходит в тестовом режиме. Но вот, например, недавно к лету было поставлено в Минск 20 новых трамваев производства «Белкоммунмаш», у которых есть задел на беспилотное управление. То есть в будущем, когда в Мозыре эта технология будет протестирована, обкатана, то, в принципе, в Минске мы уже сможем увидеть беспилотные трамваи. А в будущем, я думаю, и беспилотный метрополитен.

Тут важно уточнить, что пока что система беспилотного управления еще не совершенна. Есть такое понятие, как перевод в ручной режим. То есть, если говорить об автомобилях, например, автомобиле Tesla – там действительно есть беспилотный режим. Но водитель должен держать руки на руле. То есть чтобы в случае чего успеть среагировать, если сам искусственный интеллект не среагирует.