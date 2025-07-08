Без помощи водителя – в Мозыре тестируют беспилотный трамвай

Еще 30 лет назад, чтобы получить информацию, мы пользовались книгами и газетами. Просто звонили друг другу по стационарному телефону. Теперь достаточно одной секунды и смартфона размером с ладонь. Технологический бум дошел до того, что появился интернет вещей и даже умный дом.
О том, как гаджеты влияют на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Сергей Контент, специалист в области транспортной навигации:
Если говорить о сфере транспорта и автоматизации в сфере транспорта, я могу привести пример. Прямо сейчас тестируется в Мозыре беспилотный трамвай. То есть трамвай может уже ехать без помощи человека, водителя. Пока что это происходит в тестовом режиме. Но вот, например, недавно к лету было поставлено в Минск 20 новых трамваев производства «Белкоммунмаш», у которых есть задел на беспилотное управление. То есть в будущем, когда в Мозыре эта технология будет протестирована, обкатана, то, в принципе, в Минске мы уже сможем увидеть беспилотные трамваи. А в будущем, я думаю, и беспилотный метрополитен.
Тут важно уточнить, что пока что система беспилотного управления еще не совершенна. Есть такое понятие, как перевод в ручной режим. То есть, если говорить об автомобилях, например, автомобиле Tesla – там действительно есть беспилотный режим. Но водитель должен держать руки на руле. То есть чтобы в случае чего успеть среагировать, если сам искусственный интеллект не среагирует.
Юрий Святокум, ведущий:
В Мозыре тестируется сейчас? А вот там водитель или смотрящий за беспилотным трамваем находится в салоне?
Сергей Контент:
Разумеется, пока эта технология только тестируется, и она несовершенна. То есть в момент того, как трамвай едет, водитель присутствует. То есть не управляет самим трамваем, но он там есть на случай чрезвычайной ситуации. Потому что технологии еще обкатываются. Если вдруг что-то пойдет не по плану, он возьмет управление в ручной режим. Поэтому наши граждане в этом плане могут не беспокоиться.
Подробности в видео.
Фото: pixabay