В Минске прошёл XV Пленум столичной организации БРСМ – что обсудили?

Молодежь Минска получила современную площадку для реализации своих идей. Во время XV Пленума столичной организации БРСМ участники единогласно поддержали проект постановления об изменении юридического адреса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В начале июля на улице Толбухина был открыт Дом молодежи. Планируется, что он станет брендом для всех проектов и инициатив в рамках реализации государственной молодежной политики. А сейчас идет подготовка к масштабным событиям. Так, делегация от Минска примет участие в национальном конкурсе «Огонь молодежных талантов» в рамках «Славянского базара» в Витебске. Свои творческие проекты представят более 150 активистов.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Мы также готовимся к проведению «Студента года». Это тоже наш традиционный конкурс среди всех наших вузов города. И в частности, он, конечно же, пройдет в стенах уже обновленного Дома молодежи. Впереди у нас тоже крупный такой праздник. Это День белорусских студенческих отрядов. Ежегодно он отмечается 1 августа.