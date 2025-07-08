В Минске прошёл XV Пленум столичной организации БРСМ – что обсудили?
Молодежь Минска получила современную площадку для реализации своих идей. Во время XV Пленума столичной организации БРСМ участники единогласно поддержали проект постановления об изменении юридического адреса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В начале июля на улице Толбухина был открыт Дом молодежи. Планируется, что он станет брендом для всех проектов и инициатив в рамках реализации государственной молодежной политики. А сейчас идет подготовка к масштабным событиям.
Так, делегация от Минска примет участие в национальном конкурсе «Огонь молодежных талантов» в рамках «Славянского базара» в Витебске. Свои творческие проекты представят более 150 активистов.
Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Мы также готовимся к проведению «Студента года». Это тоже наш традиционный конкурс среди всех наших вузов города. И в частности, он, конечно же, пройдет в стенах уже обновленного Дома молодежи. Впереди у нас тоже крупный такой праздник. Это День белорусских студенческих отрядов. Ежегодно он отмечается 1 августа.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Множество проектов, социально значимых инициатив, которые сегодня при помощи молодежи реализуются в городе Минске. Это различные конкурсы, фестивали, проекты, направленные на патриотическое воспитание нашей молодежи, на укрепление нашего политического суверенитета. Это волонтерское движение, это помощь различным социально уязвимым слоям населения.
Во время Пленума был избран новый первый секретарь Минского городского комитета, им стал Алексей Пикус. Также утверждены планы по дальнейшей работе. Особое внимание уделено вовлечению молодых людей в социально-экономическое развитие столицы, включая участие в студенческих отрядах, волонтерских программах и культурных мероприятиях.