В Канаде пройдут досрочные выборы нового премьер-министра
Канада голосует в тени трагедии. Досрочные парламентские выборы проходят на фоне произошедшего в Ванкувере, где на фестивале в толпу въехал грузовик, в результате чего погибли 11 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но не только скорбь омрачает выборы. В стране нарастает социально-экономический кризис из-за высокой инфляции. С возвращением Трампа в Белый дом добавились и торговая война с США, а также угрозы суверенитету Канады. Спасти страну обещает лидер консерваторов Пьер Пуальевр – ярый критик ныне властвующих в Оттаве либералов во главе с премьером Марком Карни.
Пьер Пуальевр, кандидат от консервативной партии (Канада):
У Карни нет никакого плана по отмене его катастрофической легализации наркотических веществ у молодежи, из-за которой гибнут люди. Граждане откладывают создание семей, потому что сталкиваются с нехваткой жилья. 2 миллиона канадцев стоят в очередях в продовольственных банках, поскольку не могут покупать дорогие продукты. Наши люди лишились тысяч рабочих мест, а налоги продолжают расти. Мы должны поставить Канаду на первое место.
Напомним, предыдущий премьер Канады Джастин Трюдо ушел в отставку в марте на фоне растущего недовольства граждан политикой его кабмина. Власть перешла к Марку Карни путем закрытого голосования внутри Либеральной партии, а новые выборы были назначены на 20 октября. Однако возрастающее общее напряжение в стране за несколько месяцев вызвало волну патриотизма у канадцев, не желающих подчиняться требованиям США. Это и спровоцировало досрочные выборы. Хотя консерваторы во главе с Пьером Пуальевром сейчас пользуются значительной поддержкой, либерал Марк Карни по-прежнему остается предпочтительным кандидатом на пост премьер-министра. Однако, по мнению наблюдателей, исход выборов остается непредсказуемым.