В Канаде пройдут досрочные выборы нового премьер-министра

Канада голосует в тени трагедии. Досрочные парламентские выборы проходят на фоне произошедшего в Ванкувере, где на фестивале в толпу въехал грузовик, в результате чего погибли 11 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но не только скорбь омрачает выборы. В стране нарастает социально-экономический кризис из-за высокой инфляции. С возвращением Трампа в Белый дом добавились и торговая война с США, а также угрозы суверенитету Канады. Спасти страну обещает лидер консерваторов Пьер Пуальевр – ярый критик ныне властвующих в Оттаве либералов во главе с премьером Марком Карни.