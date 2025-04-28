Прямой эфир

Польша объявила о проведении масштабных военных манёвров в ответ на белорусско-российские учения

28 апреля 2025 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша объявила о проведении масштабных военных маневров в ответ на запланированные в сентябре белорусско-российские стратегические учения «Запад-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша объявила о проведении масштабных военных манёвров в ответ на белорусско-российские учения-2

По словам замминистра национальной обороны, ответные учения будут носить масштабный характер и пройдут с участием как польских, так и натовских войск. Однако белорусское оборонное ведомство, в отличие от западных коллег, заранее уведомило соседние страны о маневрах «Запад-2025» в рамках обязательств по Венскому документу ОБСЕ. Сообщается, что учения будут носить оборонительный характер и направлены на отработку взаимодействия вооруженных сил Беларуси и России. В них примут участие более 13 тысяч военных.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде пройдут досрочные выборы нового премьер-министра
28 апреля 2025 10:34

В Канаде пройдут досрочные выборы нового премьер-министра

115 беспилотников ВСУ уничтожены силами ПВО РФ за ночь
28 апреля 2025 10:20

115 беспилотников ВСУ уничтожены силами ПВО РФ за ночь

«Вашингтон» выиграл у «Монреаля» в рамках первого раунда Кубка Стэнли
28 апреля 2025 10:02

«Вашингтон» выиграл у «Монреаля» в рамках первого раунда Кубка Стэнли