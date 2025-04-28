Польша объявила о проведении масштабных военных манёвров в ответ на белорусско-российские учения

По словам замминистра национальной обороны, ответные учения будут носить масштабный характер и пройдут с участием как польских, так и натовских войск. Однако белорусское оборонное ведомство, в отличие от западных коллег, заранее уведомило соседние страны о маневрах «Запад-2025» в рамках обязательств по Венскому документу ОБСЕ. Сообщается, что учения будут носить оборонительный характер и направлены на отработку взаимодействия вооруженных сил Беларуси и России. В них примут участие более 13 тысяч военных.