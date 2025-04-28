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Белорусские представители примут участие в заседании СМИД БРИКС в Бразилии

28 апреля 2025 10:33
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Заседание Совета министров иностранных дел БРИКС в Бразилии пройдет с участием представителей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские представители примут участие в заседании СМИД БРИКС в Бразилии-2

Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства нашей страны обсудит с зарубежными коллегами то, как реализуются ранее достигнутые договоренности. Будут намечены и дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в Бразилии в июле. Напомним, Беларусь в ноябре 2024 года официально стала страной-партнером БРИКС. Это дает право участвовать в различных мероприятиях организации, обмениваться опытом и лучшими практиками с другими странами-участницами. В условиях трансформации международной обстановки объединение демонстрирует приверженность справедливому реформированию системы глобального управления на основе равноправного диалога в решении проблем и здравого баланса интересов.

# Международное сотрудничество

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