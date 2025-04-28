Белорусские представители примут участие в заседании СМИД БРИКС в Бразилии

Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства нашей страны обсудит с зарубежными коллегами то, как реализуются ранее достигнутые договоренности. Будут намечены и дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в Бразилии в июле. Напомним, Беларусь в ноябре 2024 года официально стала страной-партнером БРИКС. Это дает право участвовать в различных мероприятиях организации, обмениваться опытом и лучшими практиками с другими странами-участницами. В условиях трансформации международной обстановки объединение демонстрирует приверженность справедливому реформированию системы глобального управления на основе равноправного диалога в решении проблем и здравого баланса интересов.