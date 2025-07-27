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Лукашенко: торговая отрасль Беларуси сберегла самое важное – ориентированность на человека

27 июля 2025 07:32
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Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами. Это обозначил Президент Беларуси поздравляя с сегодняшним профессиональным праздником работников и ветеранов торговли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: торговая отрасль Беларуси сберегла самое важное – ориентированность на человека-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня торговая отрасль Беларуси – это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом, которая, тем не менее, сберегла самое важное – ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей. Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы.

Помимо доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе Александр Лукашенко пожелал представителям торговли, чтобы лучшей наградой за их ежедневный труд были положительные отзывы благодарных покупателей.

# Александр Лукашенко # Торговля в Беларуси # Торговля

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