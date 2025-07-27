Путь к независимости! 35 лет назад Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете

Ровно 35 лет назад Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете и это стало отправной точкой на пути к независимости Беларуси. Мы сделали этот шаг последними из советских республик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятию декларации предшествовали горячие споры, текст пересматривали несколько раз. Тем не менее итоговую версию поддержали практически единогласно – «за» проголосовали 229 депутатов из 232 зарегистрировавшихся, трое воздержались. Документ многое изменил в жизни страны. Он провозгласил суверенитет республики, самостоятельность и полноту власти на всей ее территории, а также независимость в международных отношениях.

Павел Жданович, сотрудник центра военной истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Важно отметить, что 27 июля 1990 года начался этап по формированию государственного суверенитета Республики Беларусь. Первоначальный этап, который завершился 15 марта 1994 года принятием Конституции Республики Беларусь, согласно положениям которым вводился институт президентства. И на первых президентских выборах победил Александр Григорьевич Лукашенко, который взял курс на построение социально ориентированного государства.

В августе 1991-го документ получил статус конституционного закона, а спустя еще три года Беларусь приняла первую Конституцию. Выбор в пользу сильной, независимой и стабильной страны белорусы делали на протяжение всей новейшей истории. Сегодня наша республика – суверенное государство с многовекторной экономикой, развитой социальной сферой и уверенной международной позицией.