Прямой эфир

Путь к независимости! 35 лет назад Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете

27 июля 2025 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Ровно 35 лет назад Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете и это стало отправной точкой на пути к независимости Беларуси. Мы сделали этот шаг последними из советских республик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь к независимости! 35 лет назад Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете-2

Принятию декларации предшествовали горячие споры, текст пересматривали несколько раз. Тем не менее итоговую версию поддержали практически единогласно – «за» проголосовали 229 депутатов из 232 зарегистрировавшихся, трое воздержались. Документ многое изменил в жизни страны. Он провозгласил суверенитет республики, самостоятельность и полноту власти на всей ее территории, а также независимость в международных отношениях.

Путь к независимости! 35 лет назад Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете-4

Павел Жданович, сотрудник центра военной истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Важно отметить, что 27 июля 1990 года начался этап по формированию государственного суверенитета Республики Беларусь. Первоначальный этап, который завершился 15 марта 1994 года принятием Конституции Республики Беларусь, согласно положениям которым вводился институт президентства. И на первых президентских выборах победил Александр Григорьевич Лукашенко, который взял курс на построение социально ориентированного государства.

В августе 1991-го документ получил статус конституционного закона, а спустя еще три года Беларусь приняла первую Конституцию. Выбор в пользу сильной, независимой и стабильной страны белорусы делали на протяжение всей новейшей истории. Сегодня наша республика – суверенное государство с многовекторной экономикой, развитой социальной сферой и уверенной международной позицией.

# Верховный совет БССР # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Чуть ли не врагами нас объявили – Мартынов о работе с украинским бизнесом после 2022-го
27 июля 2025 07:31

Чуть ли не врагами нас объявили – Мартынов о работе с украинским бизнесом после 2022-го

Где платит налоги Николай Мартынов и почему – предприниматель рассказал
27 июля 2025 07:25

Где платит налоги Николай Мартынов и почему – предприниматель рассказал

Из деревни к обувному холдингу – Николай Мартынов вспомнил, как пришёл в большой бизнес
27 июля 2025 07:18

Из деревни к обувному холдингу – Николай Мартынов вспомнил, как пришёл в большой бизнес