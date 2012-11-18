Николай Лозовик и Александр Солодуха вернулись в студенческие годы: общежития, зачетки, парты и творчество

Новости Беларуси. На неделе многие студенты отметили свой профессиональный праздник. Для многих это время романтики, надежд и первых самостоятельных шагов во взрослую жизнь. Понастольгировать и вернуться в свое студенческое прошлое на неделе решили и уже реализовавшие себя в профессии известные люди.

Вместе с секретарем Центризбиркома Беларуси Николаем Лозовиком и певцом Александром Солодухой устроим сеанс телепортации в прошлое. Остановочный пункт – студенческие годы.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Дети, не смейтесь над тройками своих родителей, они учились без «Википедии». Мы даже компьютеры и калькуляторы не знали.

Выпускник Лозовик родной вуз не забывает. Несколько лет назад Николай Иванович приезжал в аграрный университет на юбилейные встречи. Сейчас он в ректорате почетный гость, но в студенчестве, как говорится, на ковре тоже случалось бывать.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Я был отличником, вопросов по учебе не было, не сказать, что хулиганом, но пошалить немножко любил.

Студент факультета механизации сельского хозяйства Лозовик был в студактиве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В его группе была только одна девушка, потому Николай Иванович отвечал за женскую составляющую компании. Ведь уже тогда он встретил свою будущую жену, она как раз училась в педагогическом. Кстати, парни из БИМСХа умели произвести впечатление на девушек. Уловка была одна на всех.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Тогда он назывался Белорусским институтом межпланетных сообщений имени Хрущева. Потом приходилось разоблачаться кто мы на самом деле.

В музее университета Николай Лозовик в почетном углу. Оказывается, это не единственный экспонат, напоминающий о его студенческой жизни.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Был приказ ректора Сергея Сергеевича Селицкого о выселение из общежития. Не то, чтобы я там нахулиганил, а, как дети, нашалил.

Экскурсия продолжается. Гид по своим студенческим годам Николай Лозовик ведет нас в любимую аудиторию.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Тогда ковровых дорожек не было, стеклянных дверей не было.

Хоть многое и изменилось за 40 лет, но Николай Иванович четко ориентируется в лабиринтах университетских коридоров.

Несколько ступеней вверх, и он как будто возвращает на 40 лет назад.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Любил подальше посидеть. Вроде бы, и от преподавателя далеко, но аудитория эта тем хороша, что и на галерке все хорошо видно и слышно.

Студенты слушают знаменитого выпускника, пожалуй, с большим интересом, чем лектора. Еще бы – наглядное пособие «Мои университеты» с такой занимательной практической частью.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Халявы у нас не было, как сейчас студенты в окно зовут, но пятак под пятку ложили.

Я на халяву никогда не рассчитывал, если нужно было проверить последовательность билетов в стопке, всегда шел в первой пятерке, был абсолютно уверен, что на любой вопрос отвечу. Авантюристический дух был, и ночью на кафедру, чтобы последовательность билетов изучить, тоже ходил.

Грабеж со взломом это называлось. Ключи же на вахте все находятся.

Был случай: сидим на кафедре, переписываем билеты, а с другого потока другие студенты, пытаются зайти. Свет же не включается, сидим с фонариками, мы дрожим, думаем, что преподаватель идет, а они ковыряются, ключи подбирают. Открылась дверь, мы видим, что наши. Мы их пригласили зайти. А они как ломанулись, в общежитие прибежали и сказали, что там преподаватели сидят.

Увлекательный рассказ по ходу даже кто-то конспектировал. После ностальгического отступления Лозовик как будто возвращается вновь в аудиторию и уже серьезно.

Времени мало. Спешим. Как же в общежитие не зайти. Знакомый маршрут. Стоп. Николай Иванович останавливается у водосточной трубы. Это обходной путь. Именно по ней можно попасть в комнаты минуя вахтера. Но сегодня мы все же пойдем через парадную.

Николай Иванович приехал учится в столицу из деревни, потому заселился в общежитие с первого курса.

Общая кухня. Заходим на запах.

30 лет назад студент Саша Солодуха приезжал сюда на автобусе с пересадкой из спального района Минска. Сегодня уже известного исполнителя Александра Солодуху сюда привез личный водитель.

Александр Солодуха, певец:

Сколько лет сколько зим. 30 лет спустя.

На первый курс он поступил в Карагандинский мединститут. После третьего курса семья Солодухи переезжает в Минске и Саша переводится в Минский медицинский. Вот чем объясняется щепетильность. Перед тем, как надеть микрофон, Солодуха долго интересовался: не падал ли он на землю. Издержки профессии – фобия микробов.

Сейчас о студенческой молодости напоминают разве что фотографии. Корпус, в котором учился будущий врач Солодуха, давно перестроили. Сейчас это уже не факультет гигиены и эпидемиологии мединститута, а юрфак БГУ.

Александр Солодуха, певец:

Я очень давно здесь не был. Самому даже не верится, что прошло три десятилетия. Молодой, юный, красивый, как и сейчас, Саша Солодуха, которому было 23 года, получил диплом.

В Минске Солодуха жил на квартире с родителями, а вот на первых курсах – в Караганде, в общежитии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Солодуха, певец:

Нужно было поймать собаку, привести ее. За это получали зачет.

Бурная творческая карьера, казалось бы, затмила воспоминания 30-летней давности. Тем более за все это время он ни разу здесь не был, да и с однокурсниками не пересекался.

Александр Солодуха, певец:

Немножко не по себе. Не сомневаюсь, что курс собирался. И на 25 лет, и в этом году. Но никто не позвонил. Парадоксально. Хочу сказать: ребята, имейте вы совесть. Я бы с удовольствием приехал.

Но здесь, на том месте, где три года ему был по зубам гранит науки, видения из прошлого все-таки приходят.

Александр Солодуха, певец:

Я помню анатомичку, запах формалина, когда текут слезы из глаз. Все мы проходили.

Столовая – излюбленное место вечно голодных студентов.

Александр Солодуха, певец:

Я вообще в еде не привередливый. Естественно, был компот, бифштекс, булочка аппетитная.

Очередь. Студенты звезду к меню не пропускают. Но, увы, откушать график не позволяет.

Александр Солодуха, певец:

Покушал бы, но перед концертом я не ем.

Студенческие годы. Как много о них говоря, как быстро они пролетают. Но в памяти остаются навсегда.