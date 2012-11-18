На территории одной из воинских частей Минска построят храм в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы

Новости Беларуси. В Минске скоро появится новый храм. 18 ноября в его основание заложили первый камень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство храма в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы приурочено к 200-летию Отечественной войны 1812 года. На территории нашей страны в то время шли кровопролитные бои, в которых погибли десятки тысяч уроженцев белорусской земли. Символично, что храм построят в одной из войсковых частей.

Протоиерей Александр Яцкевич, настоятель прихода храма великомученика и целителя Пантелеимона:

Сейчас мы стоим на пороге начала строительства, потому что юридически мы готовы к этому, есть отработанный проект, разрешение властей. Мы можем приступить уже к постройке.

Андрей Дудкин, командир бригады специального назначения внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Храм довольно-таки серьезный. К этому храму будет пристраиваться воскресная школа. То есть целый комплекс.

Я думаю, что это займет определенное время. А сколько конкретно знает, наверное, Бог.