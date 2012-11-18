Эльдар Рязанов, народный артист СССР и непревзойденный мастер комедии, отмечает 85-летие

Новости России. Он создал свой кинематограф. Непревзойденный мастер комедии Эльдар Рязанов отмечает 85-летие. Народного артиста СССР с праздником поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Эльдар Александрович заявил о себе уже самой первой художественной картиной: снятая им в 1956 году музыкальная комедия «Карнавальная ночь» имела оглушительный успех. С тех пор практически все его работы становились всенародно любимыми. Эльдар Рязанов снял целую обойму блистательных фильмов, над которыми зрители смеются уже более полувека: «Девушка без адреса», «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Старики-разбойники», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Гараж». Эльдар Рязанов и сам часто снимался в своих фильмах.

А кинофильм «Ирония судьбы» уже многие годы служит непременным атрибутом новогоднего праздника в каждом доме.

В 80-е годы был ведущим телепередачи «Кинопанорама», создал более 200 авторских телепрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.