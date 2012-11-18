Амнистия в Беларуси: куда возвращаются бывшие заключенные и находят ли поддержку в обществе

Новости Беларуси. В Беларуси под амнистию попали порядка 13 тысяч осужденных. Возможность изменить свою жизнь получили те, кто не представляет опасности для общества и государства.

Эта амнистия в Беларуси уже 12 по счету. И в этот раз есть новшество: освобождают тех, кто совершил экономические преступления. Но только при условии надлежащего поведения и полного возмещения ущерба государству.

Один из таких – дважды судимый Юрий Юрьевич. Который, к счастью, ошибки понял. В него поверили и помогли трудоустроиться. Второй месяц мужчина на должности охранника.

Юрий Лупиш:

У меня наказание было за уклонение алиментов. Было немножко, не платил. Думал сэкономить на этом. Но получился срок.

Суд поверил, что я могу измениться. Этим я доказываю, чтобы оправдать доверие суда, что можно меняться.

В Беларуси вопрос об амнистии рассмотрен в отношении почти 13 тысяч осужденных. Более 2,5 тысяч освобождены из мест лишения свободы досрочно. Все амнистированные – под пристальным вниманием не только правоохранителей.

Геннадий Войтович, начальник отдела внутренних дел администрации Ленинского района Бреста:

Большую роль в этом играет наблюдательная комиссия, в состав которой входит и служба занятости, исполком, все гражданские институты, для которых небезразличны проблемы этой категории.

В Центре занятости для амнистированных тоже условия особые. Для их трудоустройства предусмотрена «броня». Только в Бресте – это более сотни предприятий и более 350 рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Демедюк, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома:

Назначаем им более частый режим посещения службы занятости для того, чтобы быстрее трудоустроить. Конечно, в основном это неквалифицированная работа: подсобная работа, грузчики, рабочие по ремонту зданий и сооружений.

Брестские милиционеры говорят: помогаем каждому оступившемуся в восстановлении документов, в трудоустройстве. Да только далеко не каждый из осужденных готов использовать шанс исправиться. Особенно сложно с теми, кто пришел из мест лишения свободы.

Андрей Пышкин, начальник уголовно-исполнительной инспекции отдела внутренних дел администрации Ленинского района Бреста:

Некоторые не становятся на путь исправления, совершают повторные преступления. У нас из амнистированных, вернувшихся из мест лишения свободы, уже двое повторно совершили преступления. Это связано с тем, что они не желают вернуться на путь исправления, работать.

Впрочем, есть и те, кто по глупости попал на скамью подсудимых. Как 23-летний Михаил: выпил лишнее и попался на краже. Для него исправительные работы – жизненный урок.

Михаил:

Я буду исправляться, буду работать. Создам свою семью, не буду больше опускаться, воровать.

Стопроцентных гарантий, что амнистированные не совершат преступление вновь, нет. Однако тысячам людей государство дало шанс исправиться и вернуться к нормальной жизни. А уж как это получается зависит от каждого из осужденных индивидуально.