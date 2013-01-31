Николай Ладутько ответил на вопросы минчан

Новости Минска. В течение нескольких часов Николай Ладутько отвечал на вопросы минчан. В списке самых популярных – сроки капремонта жилых домов, реконструкция бассейна «Нептун», строительство паркингов, организация работы транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Калитина, заместитель главы Администрации Московского района:

Подобные встречи, все-таки, позволяют оперативно отреагировать на какие-то вопросы людей, без лишней бюрократии, потому что на них либо дается ответ мгновенно всеми службами, которые ведут там конкретный вопрос. Если нужно какое-то время для того, чтобы разобраться в ситуации, дается письменный ответ.