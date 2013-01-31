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Николай Ладутько ответил на вопросы минчан

31 января 2013 19:16
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Новости Минска. В течение нескольких часов Николай Ладутько отвечал на вопросы минчан. В списке самых популярных – сроки капремонта жилых домов, реконструкция бассейна «Нептун», строительство паркингов, организация работы транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Калитина, заместитель главы Администрации  Московского района:
Подобные встречи, все-таки, позволяют оперативно отреагировать на какие-то вопросы людей, без лишней бюрократии, потому что на них либо дается ответ мгновенно всеми службами, которые ведут там конкретный вопрос. Если нужно какое-то время для того, чтобы разобраться в ситуации, дается письменный ответ.

# общество # Государственная политика # Местная власть # Татьяна Калитина # Встречи с населением

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