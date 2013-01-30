Охотоведы Витебской области начали перепись лесных обитателей

Новости Беларуси. Волков и кабанов по зиме считают. Перепись лесных обитателей начали охотоведы Витебской области. За два дня им предстоит пройти десятки километров и пересчитать почти всех диких зверей: от лисы до рыси. Лесная демография позволяет формировать охотничьи квоты на будущий сезон.

Дмитрий Дикович, главный охотовед Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Этот дом построен специально для охотников. К нам приезжают гости из России, белорусские охотники. В этом охотхозяйстве можно добыть косулю, кабана, лося. Один из трофеев остался на стене – шкура кабана.

Сегодня охотники и егеря не вооружены и для диких зверей не опасны. Их интересуют не трофеи, а статистика. Почти две сотни учетчиков вышли в леса Витебщины, чтобы пересчитать почти всю фауну охотугодий.

Каждому переписчику в одиночку придется дважды пройти по 10-15 километров. Процесс трудоемкий, но необходимый. Массовый сезон охоты закончился. Теперь от данных звериной переписи зависит сколько разрешений на добычу животных получат охотники осенью.

Дмитрий Дикович, главный охотовед Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Учет охотничьих животных – это своеобразная инвентаризация охотничьего фонда. Во-первых, после окончания сезона массовых охот мы посмотрим, что у нас осталось в лесу и спланируем на следующий сезон план изъятий или лимит отстрела.

Лесных обитателей неспроста по зиме считают. Диких зверей ведь по головам не перечтешь. А вот по следам, которые на снегу как раз лучше всего и видны, можно. И с 80-процентной точностью.

На лыжах Дмитрий намотал уже восемь километров. Успел заметить следы трех лосей. По технологии такого учета в первый день их затирают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Филиппов, охотник:

Как затираем следы? Вот, допустим, зайцев след. Берем и приминаем. Его уже не видно. А завтра, если он пойдет этой тропой, уже будет виден на этой лыжне.

Как опытный охотник Дмитрий знает повадки зверя.

Дмитрий Филиппов, охотник:

Здесь в основном кабан, заяц, куница, белка, лиса, лось. Даже рысь видел.

Минимальная погрешность – при подсчете кабанов. Они сами приходят на специальные площадки подкрепиться.

Дмитрий Дикович, главный охотовед Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

В зимнюю пору все кабаны держатся в основном возле подкормочных площадок. У нас установлены стационарные вышки, откуда проводится учет.

Лесные рейды продолжатся 31 января. Переписчики вернутся и пройдут тем же маршрутом, подсчитают и занесут на карту появившиеся за сутки следы.

После этого результаты лесной переписи предстоит обработать. В мире животных бывают и свои демографические бумы. Так, численность лосей в северном регионе за год выросла почти на сотню.