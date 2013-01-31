В Греции вновь вспыхнули массовые забастовки транспортников

Новости Греции. Греция на сутки осталась без транспортного сообщения. В стране остановились поезда, не ходят пассажирские паромы. В Афинах на линию не вышли автобусы и троллейбусы. Новая волна протестов вспыхнула в Греции в связи с ужесточением правительством политики экономии.

А накануне полиция с трудом отбила атаку манифестантов, которые пытались штурмом взять министерство трудах. Нескольким участникам акции всё же удалось прорваться внутрь. Но когда нарушителей порядка задержали и повели к полицейскому автобусу, толпа решила их отбить.

В ответ полицейские применили спецсредства. Несколько демонстрантов получили ранения. Их госпитализиовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.