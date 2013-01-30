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В Минске уже почти 200 государственных квартир и комнат сданы в аренду

30 января 2013 17:19
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Новости Беларуси. В Минске уже почти 200 государственных квартир и комнат сданы в аренду. Претендовать на выгодное съемное жилье могут минчане, которые стоят на учете нуждающихся в улучшении условий.

Чтобы попасть в заветный список, нужно обратиться в районную администрацию и написать заявление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Вишневская, главный специалист правового отдела управления жилищной политики Мингорисполкома:
В настоящее время фонд жилых помещений коммерческого использования формируется из свободных, освободившихся квартир государственного жилищного фонда и составляет 262 жилых помещения, из которых 199 распределены. Остальные находятся в стадии распределения.

# Мингорисполком

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