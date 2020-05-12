Козеко о центре по фристайлу: «Наш трамплин уникален по всему миру. Мы можем проводить тренировки круглый год»

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сколько времени нужно, чтобы подготовить профессионального спортсмена?

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:

До того, как он начнёт прыгать вот с этого самого маленького трамплина, проходит 7-8 лет занятий акробатикой, гимнастикой, прыжками на батуте, обучения лыжному спорту, горнолыжному, ну, и общей физической подготовки.

Сюда уже приходят подготовленные люди. Они образованы в акробатике, в катании на лыжах. Здесь только нужно трансформировать свои навыки на прыжке вот здесь и всё.

Николай Козеко: «Только самые способные, самые дерзкие, самые любители адреналина идут во фристайл»

Вадим Щеглов:

Вы какой-то отбор проводите вот в этих секциях акробатики?

Николай Козеко:

Совершенно верно. Мы проводим, у нас есть своя школа. Вот здесь у нас занимается национальная команда и ближайшая юниорская команда. Там у нас спортивный зал есть с батутами, со всем, всё в этом здании. Вот рядом школа, там занимается наша детская группа – это ребята, начиная с 1 класса по 6-7 класс. Они проходят там азы обучения, скажем так, «лягушатник». Если здесь они уже начинают плавать, прыгать, то там они ещё только учатся это делать.

Вадим Щеглов:

Новый центр по фристайлу, который располагается на Сурганова, своего рода уникальный, в том числе он помогает каким-то образом минимизировать травмы у спортсменов. Расскажите, как там сегодня процесс происходит?