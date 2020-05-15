На некоторых улицах Минска изменятся маршруты транспорта из-за ремонта асфальта

Новости Беларуси. В выходные будут обновлять асфальт на Богдановича, в связи с чем изменятся маршруты ряда автобусов и троллейбусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

16 мая рабочие будут асфальтировать четную сторону улицы Богдановича – от Хоружей до площади Бангалор. В воскресенье, 17 мая, будут трудиться на противоположном отрезке – от Кульман до Хоружей. В это время закрывается движение всех видов транспорта. Автобус № 19, а также 12, 37 и 46 троллейбусные маршруты будут изменены. Компенсирует отсутствие привычного транспорта временный автобусный 53Т.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:

12, 46 троллейбусные маршруты будут переведены на работу троллейбусов с увеличенным автономным ходом. При движении в сторону Зеленого Луга они будут следовать по улицам Богдановича, Хоружей, Кропоткина, Карастояновой и Сурганова. В обратную сторону – без изменений.

Обновлять дорожное покрытие в выходные также будут на Червякова, Кижеватова и Есенина.