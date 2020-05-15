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Автобусы № 50С и 163 теперь будут ездить по новым маршрутам

15 мая 2020 21:01
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Новости Беларуси. Скоростной автобус № 50С с 18 мая будет курсировать по новому маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автобусы № 50С и 163 теперь будут ездить по новым маршрутам-1

Изменения связаны с частыми заторами в районе Кальварийской и Романовской слободы. Из-за них автобус выбивался из графика.

Изменения затронут и другие маршруты. Автобус № 163 теперь будет курсировать от диспетчерской станции «Сухарево-5» до Воронянского.

Автобусы № 50С и 163 теперь будут ездить по новым маршрутам-4

А вот работу 8-го и 63-го троллейбусов в выходные отменят.

# Транспорт Минска # общество # Фотофакт

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