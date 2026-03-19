«Шахеды» против ПВО: как эскалация на Ближнем Востоке изменила математику войны

Ближний Восток снова в огне. Почему конфликт вокруг Ирана стал полигоном новой войны, где дрон дешевле ракеты, а удар по логистике бьет сильнее, чем по фронту. Нефть выше 100 долларов, скачок цен в Европе и информационный туман из фейков и ИИ-вбросов. Какие уроки извлекают суверенные государства и почему современная война все чаще проверяет не мощь удара, а предел прочности системы? Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

Февраль 2026 года. Ближний Восток снова горит. Вашингтон называет операцию против Ирана Epic Fury – «Эпическая ярость». Тель-Авив сначала говорил о «Щите Иудеи», но затем премьер-министр Биньямин Нетаньяху меняет название. Теперь это «Львиный рык». Более 5,5 тысячи ударов за прошлую неделю. Ракетные шахты, бункеры, ПВО. В прицелах – военная инфраструктура и высшее руководство стран – участниц конфликта. Демонстрация силы максимально громкая, максимально показательная. Эксперты поспешили объявить исход предрешенным. Технологическое превосходство, контроль неба, точность наведения. Казалось, что победа – это вопрос времени, и очень короткого. Но дальше сценарий дал сбой. Иран не сломлен, не капитулировал. Система выдержала и не приняла навязанные правила игры. И тогда стало ясно: в этой партии важна не только мощность удара, но и способность выдержать его и ответить асимметрично. Иран обнародовал масштабы последствий атак США и Израиля.

Ситуация, в которой оказался Иран перед началом конфликта, во многом знакома другим государствам, живущим под длительным внешним давлением. Санкции, ограничения, попытки изоляции, экономические барьеры, объясняемые соображениями безопасности и ценностей. Знакомо? Тегеран находится под экономическим прессингом десятилетиями. Однако экономика не обрушилась, она изменилась. Перенастроила логистику, перераспределила рынки, усилила внутренние производственные цепочки. Для Минска ситуация с военным конфликтом не просто новость из сводок. Беларусь внимательно следит за развитием событий. Мы тщательно изучаем все новые приемы современной войны: как работают дроны в условиях насыщенного пространства ПВО, как защитить критическую инфраструктуру, как противостоять информационному давлению. Наша позиция последовательна. Война – это всегда трагедия. Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя эскалацию, назвал удары по Ирану абсолютно незаконными. Эта позиция принципиальна. Минск выступает за диалог, за то, чтобы жизни людей были важнее политических амбиций. Для Беларуси генетически неприемлемы любые войны – Лукашенко.