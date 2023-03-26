Николай Бузин о ядерном оружии в Беларуси: в этой ситуации необходимо действовать на упреждение

Новости Беларуси. Напряжение по периметру границ Союзного государства вынуждает искать адекватные меры. Минск и Москва подготовили еще один совместный ответ тем, кто срывается с цепи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Соответствующая договоренность достигнута на высшем уровне между президентами Беларуси и России.

«Такое решение – вынужденная мера». Николай Волович о размещении в Беларуси ядерного оружия (здесь подробности).

Принятое решение о размещении ядерного оружия в Беларуси во многом ответ на поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном – этой новостью на неделе Британия встревожила мир.