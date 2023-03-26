Николай Бузин о ядерном оружии в Беларуси: в этой ситуации необходимо действовать на упреждение

Новости Беларуси. Напряжение по периметру границ Союзного государства вынуждает искать адекватные меры. Минск и Москва подготовили еще один совместный ответ тем, кто срывается с цепи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Соответствующая договоренность достигнута на высшем уровне между президентами Беларуси и России.
«Такое решение – вынужденная мера». Николай Волович о размещении в Беларуси ядерного оружия (здесь подробности).
Принятое решение о размещении ядерного оружия в Беларуси во многом ответ на поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном – этой новостью на неделе Британия встревожила мир.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
В 1996 году, когда с территории Беларуси вывозилось ядерное оружие, нам обещали, что мы будем динамично развиваться, нам создадут идеальные условия,а наша безопасность будет обеспечена объединенными усилиями государств мира, которые гарантируют эту составляющую. Однако сегодня пересматриваются все договоренности. И уровень военной угрозы постоянно увеличивается. Мы не можем быть уверены, что завтра нам не поставят очередной ультиматум. На протяжении последних двух лет против нашего государства ведется реальная война в экономической, политической, информационной сферах. Последний довод – это применение оружия. И в этой ситуации необходимо действовать на упреждение.
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