«У нас сильнейший технопарк». В Бресте завершается выставка «Беларусь интеллектуальная»

Новости Беларуси. «Беларусь интеллектуальная». Завершается большое турне по регионам самой нашумевшей выставки года. Сегодня, 26 марта, заключительный день работы экспозиции в Бресте. Местом для демонстрации достижений отечественной науки в городе над Бугом стал легкоатлетический манеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше четырех сотен уникальных экспонатов представляют полторы сотни организаций. Искусственный интеллект и высокие технологии, оборонно-промышленный комплекс, инновационное приборостроение, передовые технологии агросферы, новинки продовольствия и достижения медицины.

Особенность Бреста – собственная диагностическая клиника. Любой желающий может пройти комплексное обследование УЗИ и дерматоскопом. На площадке представлен и большой региональный компонент выставки.

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Брестский регион отличается высоким научно-техническим потенциалом. Только в рамках государственной программы инновационного развития из 78 проектов реализуемых – 17 проектов Брестчины. Это о чем говорит? Что по итогам реализации этих проектов Брестчина прирастет высокопроизводственными технологиями.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

У нас сильнейший технопарк. Это самые умные люди, самые передовые. Они драйверы многих движений непосредственно экономического направления.