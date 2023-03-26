«Такое решение – вынужденная мера». Николай Волович о размещении в Беларуси ядерного оружия

Новости Беларуси. Напряжение по периметру границ Союзного государства вынуждает искать адекватные меры. Минск и Москва подготовили еще один совместный ответ тем, кто срывается с цепи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Соответствующая договоренность достигнута на высшем уровне между президентами Беларуси и России.

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Польская гиена с разрешения заокеанского патрона готовится к агрессии против Союзного государства Беларуси и России. Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко давно ведь предупреждал: если Запад не прекратит бряцать оружием, не прекратит свои провокации в отношении нашей страны и Союзного государства в целом, то Россия разместит на территории нашей страны тактическое ядерное оружие. Видимо, безумство в коллективном Западе взяло верх, ведь Запад, в первую очередь США, идет ва-банк рази сохранения своей гегемонии. И те решения, которые они принимают, вынудили принять такое решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Безусловно, такое решение – вынужденная мера, но оно приведет в чувство политическую мафию Запада, если у них хоть чуть-чуть осталось еще разума в головах. Да и для киевской, польской хунты это, несомненно, станет серьезным сдерживающим фактором.