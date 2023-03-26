Как мы противостоим нацизму и почему Украину было легко переманить на ту сторону? Рассказал сенатор Феликс Яшков

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Память, история, правда и культура. Поистине сакральные слова для каждого белоруса, которые несут в себе глубокий и духовный смыслы. В Год мира и созидания особенно символично и важно сделать нужные акценты и не дать переписать историческую правду. Именно об этом мы поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях член Совета Республики, начальник Оперативной таможни Феликс Яшков. «Хатынь – это символ того, что может сделать эта бесчеловечная фашистская идеология» Никита Рачиловский:

80 лет со дня трагедии в Хатыни. Какие уроки мы вынесли оттуда?

Феликс Яшков, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Вспоминаются слова Президента, который сказал, что во всем мире люди должны понять, что может произойти, если начнет возрождаться фашизм. Хатынь – это символ того, что может сделать эта бесчеловечная фашистская идеология. Хатынь – это сегодня символ, это очень тяжелая память о тысячах сожженных деревень, о десятках или сотнях тысяч убитых невинных людей, это предостережение всем нам, это напоминание всем нам о том, что мы должны делать, чтобы возрождения фашизма не допустить. Если внимательно прислушаться к словам нашего Президента, то становится понятно, что не везде понимают, что такое фашизм. К сожалению, ростки фашизма в различных странах начинают пробиваться. Еще один урок, который мы должны вынести, усвоить, выучить, – это то, что сейчас отдельные силы, структуры хотят всячески дискредитировать память о той войне, вбрасывают недостоверную информацию, в том числе и о той трагедии, которая произошла в Хатыни, ищут какие-то якобы имеющиеся белые пятна в истории, пытаются ставить под сомнение сам подвиг советского народа в ВОВ, ставят под сомнение результаты победы. И мы должны этому противостоять. Почему так быстро Западу удалось внедрить нацистскую идеологию в Украине?

Никита Рачиловский:

Страны Запада сегодня активно стараются стереть память о войне у нашей молодежи. Какой должен быть основной вектор в гражданско-патриотическом воспитании и идеологической работе? Как так удалось странам Запада быстро повернуть людей к нацистской идеологии по примеру Украины?

Феликс Яшков:

Действительно, Запад выбрал целью нашу молодежь. Не только нашу. Молодежь во всех странах. Это та группа населения, которая наиболее подвержена влиянию. И они с таким упорством бьют именно в эту точку, пытаются нашей молодежи подсунуть некие фальшивые идеалы, фальшивую память, стараются внедрить в сознание нашей молодежи ложные представления и об истории нашего народа, и о том историческом пути, который наш народ прошел, и о том пути, который наш народ должен пройти. Что касается Украины, я скажу так, что страны Запада (в первую очередь США) мечтали оторвать Украину от семьи наших славянских народов: от Беларуси, России. Сделать Украину самостоятельной единицей, которая отрицала бы свое близкое духовное родство и с белорусами, и с русскими. Эти массированные усилия в совокупности с тем, что ростки национализма в Украине не были уничтожены до конца, – все это дало эффект весьма отрицательный, когда достаточно серьезная часть населения Украины встала на националистические позиции. Достаточно вспомнить отношение центральной, западной частей Украины к тому, что происходило на востоке. Там 8 лет украинцы убивали таких же украинцев, тех, кто хотел жить немножко по-другому, а западная и центральная части Украины на это не то, что не обращали внимания, это там поощрялось, одобрялось, считалось само собой разумеющимся. Как в Беларуси борются с терроризмом? Никита Рачиловский:

Президент неоднократно говорит руководителям силовых структур, что нельзя расслабляться. Какие сейчас задачи стоят перед таможенными органами в данном контексте? Зафиксированы ли попытки провоза оружия, боеприпасов через границу?

Феликс Яшков:

Мы выполняем все те поручения, которые дает Президент силовым и таможенным органам. Это одна из наших задач – выявление тех товаров, предметов, которые не должны перемещаться через границу нашей страны. Здесь можно сказать, что мы очень внимательно следим за тем, чтобы на нашу территорию не перемещалась продукция экстремистского содержания: аудио, видео, значки, нашивки – все что угодно. Все, что несет в себе экстремистскую символику либо экстремистское содержание, не должно попадать на нашу территорию. Здесь мы в тесном контакте и с органами внутренних дел, и с органами госбезопасности, и с прокуратурой Республики Беларусь работаем. Есть определенные результаты. Что касается оружия и боеприпасов, в контексте того, что произошло в Гродно, мы все видим, насколько это опасно, когда на территории страны происходит неконтролируемый оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Я хотел бы привести свежий пример. Сотрудники Брестской таможни выявили перемещение нашим гражданином порядка 75 килограммов гильз и пуль из Польши сюда. Были проведены оперативно-следственные мероприятия, которые позволили установить, что указанный гражданин хранит у себя достаточно серьезный арсенал оружия, достаточно серьезное количество боеприпасов.

Никита Рачиловский:

Как член Совета Республики скажите, насколько наша правовая база подготовлена для борьбы с экстремизмом и терроризмом? Феликс Яшков:

Надо нашу национальную правовую базу оценивать в совокупности. Начиная от Конституции Республики Беларусь, заканчивая Концепцией национальной безопасности, все документы, в том числе и законы нашей страны: и Уголовный кодекс, и закон о борьбе с терроризмом, и закон о противодействии экстремизму. Я бы назвал здесь и другие законы, потому что они тоже играют очень серьезную роль. Закон о геноциде белорусского народа, закон о противодействии неонацизму – они все в совокупности дают положительный эффект, который позволяет отчасти профилактировать эти негативные явления. А если они имеют место быть, то дать надлежащую оценку.