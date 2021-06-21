Николай Бузин: когда надо своего ребёнка привести к памятнику, как-то не хочется, времени не хватает

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Родители должны влиять на своих детей? Или мы сейчас скатываемся к тому, что патриот – это человек, который готов отдать жизнь за родину, и чисто теоретически этот тот, кто наденет погоны, неважно, в каком роду войск будет служить? Либо же это человек, который попадает в суровые условия суворовского училища и там его учат любить родину? У нас семья должна этим заниматься?

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Вы уже ответили. С чего начинается родина? Есть прекрасная песня, там все рассказано. Когда тебя за руку ведет папа, дедушка – кто угодно – и рассказывает, как оно было, как надо жить. Это впитывается с молоком матери – понимание того, что такое хорошо, что такое плохо. У нас получился определенный разрыв поколений, и мы должны это признать как определенную ошибку. Поколение, которое видело это все, могло донести правду, потихонечку ушло. Их дети – это наши с вами родители – родители хотели дать все лучшее им, но спросить забыли на некоторых направлениях, засыпали подарками. А теперь, когда надо взять своего ребенка, привести за руку к этому памятнику и рассказать, как это было, как-то не хочется, времени не хватает, мысли уже в другую сторону. А из-за бугра говорят хорошую фразу: а чего вы носитесь с этой войной, кому это надо? Давайте забудем про все, что было. Забудем про кровь, про то, что у нас уничтожили каждого третьего.

Кирилл Казаков:

Алексей сказал правильную, очень хорошую фразу – немодно. Немодно быть советским человеком.

Николай Бузин:

Модность должна идти из семьи, из души и воспитываться в поколениях.

Кирилл Казаков:

Мы поэтому и говорим, что только силовые вузы на первоначальном этапе действительно могут сепарировать людей и выявлять – это патриоты, а это не патриоты. Либо перевоспитывать. А вот семья должна?