Николай Бузин: когда надо своего ребёнка привести к памятнику, как-то не хочется, времени не хватает
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Родители должны влиять на своих детей? Или мы сейчас скатываемся к тому, что патриот – это человек, который готов отдать жизнь за родину, и чисто теоретически этот тот, кто наденет погоны, неважно, в каком роду войск будет служить? Либо же это человек, который попадает в суровые условия суворовского училища и там его учат любить родину? У нас семья должна этим заниматься?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Вы уже ответили. С чего начинается родина? Есть прекрасная песня, там все рассказано. Когда тебя за руку ведет папа, дедушка – кто угодно – и рассказывает, как оно было, как надо жить. Это впитывается с молоком матери – понимание того, что такое хорошо, что такое плохо. У нас получился определенный разрыв поколений, и мы должны это признать как определенную ошибку. Поколение, которое видело это все, могло донести правду, потихонечку ушло. Их дети – это наши с вами родители – родители хотели дать все лучшее им, но спросить забыли на некоторых направлениях, засыпали подарками. А теперь, когда надо взять своего ребенка, привести за руку к этому памятнику и рассказать, как это было, как-то не хочется, времени не хватает, мысли уже в другую сторону. А из-за бугра говорят хорошую фразу: а чего вы носитесь с этой войной, кому это надо? Давайте забудем про все, что было. Забудем про кровь, про то, что у нас уничтожили каждого третьего.
Кирилл Казаков:
Алексей сказал правильную, очень хорошую фразу – немодно. Немодно быть советским человеком.
Николай Бузин:
Модность должна идти из семьи, из души и воспитываться в поколениях.
Кирилл Казаков:
Мы поэтому и говорим, что только силовые вузы на первоначальном этапе действительно могут сепарировать людей и выявлять – это патриоты, а это не патриоты. Либо перевоспитывать. А вот семья должна?
Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:
Естественно, но здесь дело вот в чем. Какой процент семья вносит в воспитание? Гораздо меньший, чем школа, а школа вносит гораздо меньший процент, чем интернет и другие средства массовой информации.
Арсений Лукьянов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:
Есть еще институт дошкольного образования, средней школы.
Кирилл Казаков:
Все правильно, с детского садика. Мы, наверное, все люди одного поколения: были октябрятами, пионерами, нам втюхивали о том, что мы должны любить свою большую родину, мы пели песню.
Алена Сырова, СТВ:
Все пели песню про Катюшу.
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