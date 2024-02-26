Олег Руммо: «Неучастие в голосовании ничего хорошего человеку не приносит»

Единый день голосования для Беларуси стал поистине самым масштабным политическим событием в современной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая форма проведения выборов имеет определенные преимущества, отмечают эксперты. Этот формат сокращает политическую нагрузку на население, экономит государственные средства и, что особенно важно, обеспечивает защиту всего процесса от вмешательства извне. Благодаря масштабной просветительской работе удалось повысить уровень политической грамотности населения и привлечь молодежь к участию в электоральной кампании. Белорусы ответственно подошли к участию в общественно-политической жизни страны.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Люди понимают, что, в общем-то, они выбирают своих представителей, и неучастие в голосовании ничего хорошего человеку не приносит. Не участвовать – это все равно что покупать билет на трамвай или поезд и не ехать. Поэтому люди понимают.