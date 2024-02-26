Олег Руммо: «Неучастие в голосовании ничего хорошего человеку не приносит»

Единый день голосования для Беларуси стал поистине самым масштабным политическим событием в современной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единый день голосования для Беларуси стал поистине самым масштабным политическим событием в современной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая форма проведения выборов имеет определенные преимущества, отмечают эксперты. Этот формат сокращает политическую нагрузку на население, экономит государственные средства и, что особенно важно, обеспечивает защиту всего процесса от вмешательства извне. Благодаря масштабной просветительской работе удалось повысить уровень политической грамотности населения и привлечь молодежь к участию в электоральной кампании. Белорусы ответственно подошли к участию в общественно-политической жизни страны.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Люди понимают, что, в общем-то, они выбирают своих представителей, и неучастие в голосовании ничего хорошего человеку не приносит. Не участвовать – это все равно что покупать билет на трамвай или поезд и не ехать. Поэтому люди понимают.
Предварительные данные по явке избирателей огласил минувшей ночью председатель ЦИК. Из более чем 6 миллионов белорусов, включенных в списки, бюллетени получили более 73 %. При этом свыше 40 % граждан проголосовали досрочно. И как уже стало известно, все 110 депутатов Палаты представителей 8-го созыва избраны. Уже во второй половине марта они соберутся на первую сессию, где выберут председателя и его заместителей, а также сформируют постоянные комиссии и рабочие органы Палаты представителей.