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В Центре общественного наблюдения подводят итоги электоральной кампании

26 февраля 2024 11:27
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Выборы были честными, прозрачными и полностью соответствовали национальному законодательству страны. В Центре общественного наблюдения за выборами подводят итоги прошедшей электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центре общественного наблюдения подводят итоги электоральной кампании-1

В основной день за ходом голосования следили порядка 29 тысяч национальных наблюдателей. Без внимания не остался ни один участок. Отметили безукоризненную работу избирательных комиссий, люди были качественно подготовлены. Что касается нарушений, которые могли как-то негативно повлиять на ход и результаты голосования, их выявлено не было.

В Центре общественного наблюдения подводят итоги электоральной кампании-4

Андрей Басак, заместитель председателя белорусской партии «Белая Русь»:
Свободно можно прийти на участок и принимать участие в наблюдении за выборами. Только 4 905 представителей общественного объединения принимали участие в наблюдении за выборами. Замечаний не поступало.

Как заявили в информационном центре, подсчет голосов также проходил согласно законодательству Беларуси.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Басак

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