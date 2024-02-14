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В Минской области будут работать лагеря во время дополнительных каникул. Какую программу подготовили для детей?

14 февраля 2024 17:29
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Новости Беларуси. Детские оздоровительные лагеря будут работать в школах Минской области во время дополнительных каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отдых для учеников 1 и 2 классов начнется уже на следующей неделе. Только в Узденском районе планируют оздоровить порядка 130 детей.

В Минской области будут работать лагеря во время дополнительных каникул. Какую программу подготовили для детей?-1

В городской средней школе № 2 имени Крапивы будет функционировать лагерь с дневным пребыванием «Крепыш». Здесь примут 45 мальчиков и девочек. Запланирована насыщенная программа: экскурсии, занятия по интересам, квесты и мастер-классы. Оздоровление на дополнительных каникулах в этой школе будет организовано впервые.

В Минской области будут работать лагеря во время дополнительных каникул. Какую программу подготовили для детей?-4

Ирина Шишко, заместитель директора по учебной работе средней школы № 2 имени К. К. Крапивы:
Наши лагеря пользуются всегда огромным успехом у ребят. Ажиотаж огромный. Желающих огромное количество, наверное, потому что место знакомое, они с удовольствием идут. Процесс адаптации проходит быстро, ведь все друг друга знают. Детям нравится абсолютно все, особенно экскурсии их захватывают и спортивные мероприятия.

Работать детские лагеря в школах будут в течение шести дней. Продлятся дополнительные каникулы для малышей неделю.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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