Использование электронных жировок в Минске позволяет сэкономить около 700 кг бумаги в месяц

Новости Беларуси. Благодаря переходу на цифровые жировки в столице удается сэкономить около 700 килограммов бумаги в месяц. Этот формат ничем не уступает бумажному, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В электронной квитанции можно найти всю необходимую информацию. В нее включены основные услуги, перечень тарифов и сумма оплаты. Единственное отличие − виртуальный счет: извещение приходит на электронную почту. Преимуществ у цифровой жировки намного больше. Во-первых, это скорость получения информации, возможность сохранения извещений в режиме онлайн, а еще экологичность.

Олег Поскробко, директор филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска»:

Филиал «Единый расчетно-справочный центр Минска» обслуживает более 852 тысяч лицевых счетов, из которых уже более 132 тысяч перешли на электронный формат. Электронные извещения доступны в любой точке мира. Не нужно идти домой или ждать сообщение в почтовом ящике, достаточно открыть свою почту и проверить, получено ли извещение.

Оформить услугу можно через личный кабинет на сайте расчетно-справочного центра или обратиться в РСЦ по месту жительства. Переход на онлайн-жировки бесплатный.