Кубраков о ЕДГ: мы полностью готовы! Обеспечим безопасность наших граждан

Новости Беларуси. Приближение к зданию человека с оружием или бесчинствующей толпы, получение информации о готовящемся теракте или обнаружение бесхозной сумки – сценарий этих и других возможных ситуаций в период электоральной кампании отработали 14 февраля на специальных занятиях подразделений органов внутренних дел Минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За тренировкой наблюдали министр МВД, председатель Совета Республики и мэр столицы. Задача правоохранителей – обеспечить безопасность как избирателей, так и представителей участковых комиссий. Выводы после 2020 года сделаны. Силовики не допустят дестабилизации обстановки.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы вводим вводные такие, к которым сотрудники где-то не готовы, ведь предугадать, что может произойти, мы не можем. Мы видели 2020 год. Были такие варианты, где мы даже не могли подумать, что, например, нападение может быть на избирательную комиссию, на сотрудников органов внутренних дел, когда сбивали сотрудников органов внутренних дел транспортными средствами. Сегодня и законодательство, и личный состав готовы к охране общественного порядка. Силы и средства приведены в готовность. Сегодня мы полностью готовы и обеспечим безопасность наших граждан на территории Республики Беларусь.

С 19 февраля личный состав органов внутренних дел и внутренние войска будут переведены на усиленный вариант несения службы. Правоохранители возьмут под охрану избирательные участки. Кроме того, будет усилена охрана общественного порядка в регионах. Милиция не исключает попытки провокаций. К таким ситуациям правоохранители готовы.