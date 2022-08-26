Никита Рачиловский: «Это большой вклад молодёжи в сохранение исторической памяти, и мы будем продолжать это делать»

Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ : Сейчас очень активные ребята. Существуют общественные объединения, организации и просто частные примеры. Не могу не упомянуть акцию БРСМ в Год исторической памяти «Мы памятаем». В течение года ребята наводят порядок в местах массового захоронения Минска, но и всебелорусскую стройку в Хатыни тоже не будем забывать. У волонтеров более 70 восстановленных культовых объектов. Своим мнением с нами поделился молодежный лидер, наш коллега, ведущий рубрики «Сенат» на СТВ Никита Рачиловский.

Никита Рачиловский: Здравствуйте! Говоря про молодежь и её вклад в благоустройство нашей страны, хочу отметить следующее. Очень важно, что, когда мы говорим про молодежь, мы говорим не просто про социальную группу. Мы говорим про ту молодую и талантливую часть нашего населения, которая действительно любит, ценит и уважает историю, культуру, язык нашей страны.

Никита Рачиловский:

Наша молодежь объективна. Она ценит вклад наших предков. Она участвует в реконструкции, открытии памятных мест, мемориальных табличек, в инициировании сбора денежных средств для открытия определенных элементов декоративного устройства, которые подчеркнут сохранение исторической памяти и определенных культурных процессов. Это очень важно. Это большой вклад молодежи в сохранение исторической памяти, и мы будем продолжать это делать. Ведь это наша история, наша память, наша культура. Кто, если не мы? Мы должны это сохранить для наших будущий поколений.

Екатерина Забенько:

В вашем случае молодежь, помощь от них – это правило или исключение?