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Никита Рачиловский: «Это большой вклад молодёжи в сохранение исторической памяти, и мы будем продолжать это делать»

26 августа 2022 06:39
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Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

Никита Рачиловский: «Это большой вклад молодёжи в сохранение исторической памяти, и мы будем продолжать это делать»-1

Екатерина Забенько, СТВ:  
Сейчас очень активные ребята. Существуют общественные объединения, организации и просто частные примеры. Не могу не упомянуть акцию БРСМ в Год исторической памяти «Мы памятаем». В течение года ребята наводят порядок в местах массового захоронения Минска, но и всебелорусскую стройку в Хатыни тоже не будем забывать. У волонтеров более 70 восстановленных культовых объектов. Своим мнением с нами поделился молодежный лидер, наш коллега, ведущий рубрики «Сенат» на СТВ Никита Рачиловский.  

Никита Рачиловский: «Это большой вклад молодёжи в сохранение исторической памяти, и мы будем продолжать это делать»-4

Никита Рачиловский:  
Здравствуйте! Говоря про молодежь и её вклад в благоустройство нашей страны, хочу отметить следующее. Очень важно, что, когда мы говорим про молодежь, мы говорим не просто про социальную группу. Мы говорим про ту молодую и талантливую часть нашего населения, которая действительно любит, ценит и уважает историю, культуру, язык нашей страны.  

Никита Рачиловский: «Это большой вклад молодёжи в сохранение исторической памяти, и мы будем продолжать это делать»-7

Никита Рачиловский:  
Наша молодежь объективна. Она ценит вклад наших предков. Она участвует в реконструкции, открытии памятных мест, мемориальных табличек, в инициировании сбора денежных средств для открытия определенных элементов декоративного устройства, которые подчеркнут сохранение исторической памяти и определенных культурных процессов. Это очень важно. Это большой вклад молодежи в сохранение исторической памяти, и мы будем продолжать это делать. Ведь это наша история, наша память, наша культура. Кто, если не мы? Мы должны это сохранить для наших будущий поколений.  

Екатерина Забенько:  
В вашем случае молодежь, помощь от них – это правило или исключение?  

Никита Рачиловский: «Это большой вклад молодёжи в сохранение исторической памяти, и мы будем продолжать это делать»-10

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
Приятное правило, потому что даже студотряды являются хорошим подспорьем для системы жилищно-коммунального хозяйства.  

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# Молодежь Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Никита Рачиловский # Марина Толстик # Фотофакт

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