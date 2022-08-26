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С чего начинается работа следователя? В Минске прошла встреча с молодыми специалистами СК

26 августа 2022 06:17
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Новости Беларуси. С чего начинается работа следователя? Ответу на этот вопрос посвятили форум. 25 августа в Минске состоялась встреча руководства Следственного комитета с молодыми специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С чего начинается работа следователя? В Минске прошла встреча с молодыми специалистами СК-1

Говорили о секретах работы, которая не теряет актуальности. Хоть и следователям криминалистического отдела делиться подобной информацией непривычно, сделали исключение для тех, кто проявляет неподдельный интерес к профессии. К слову, таковых оказалось немало. Молодежь не только делилась первыми шагами в службе, но и могла задать интересующий вопрос председателю ведомства. Самых активных участников дискуссии отметили специальным поощрением.

С чего начинается работа следователя? В Минске прошла встреча с молодыми специалистами СК-4

Сегодня комитет уделяет пристальное внимание вопросам работы с молодыми кадрами. А повышение их профессионального уровня является одним из приоритетных направлений деятельности СК.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора # Фотофакт

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